Assinado contrato de R$ 29,4 mil para reforma do Hemocentro de Santa Maria

Um contrato no valor de R$ 29.426,76 para a execução de obra de recuperação do Hemocentro Regional de Santa Maria foi firmado entre a Secretaria da Saúde (SES) e a empresa vencedora da licitação na quinta-feira (24/6). A reforma será executada nas dependências de um dos blocos do Hemocentro e deve começar em 15 dias.



Conforme a coordenadora do Hemocentro Regional, Sandra Mara da Silveira, a reforma ocorrerá em parte do telhado e proporcionará melhor aproveitamento dos espaços que apresentam pontos de infiltração. A obra também trará “melhores condições de funcionamento dos laboratórios onde são feitas as compatibilidades sanguíneas, processamento e distribuição de sangue”.



A diretora do Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados (DESH), Katia Brodt, informou que a recuperação das instalações do Hemocentro de Santa Maria faz parte das diretrizes da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados que prevê, entre outras ações, a qualificação da rede hemoterápica do Rio Grande do Sul. Segundo ela, “essa obra é importante para a manutenção das atividades e cumpre todos os requisitos da legislação vigente”.



Na opinião da coordenadora da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), Fabrícia Costa “os reparos no prédio são muito necessários para o melhor funcionamento da nossa rede de sangue e para a nossa região, nos dando melhores condições de trabalho e segurança”.

Texto: Ascom SES

Edição: Secom