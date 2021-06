Estado distribui doses de Coronavac, Pfizer e Janssen aos 497 municípios gaúchos

A Secretaria da Saúde (SES) realiza nesta sexta-feira (25/6) a distribuição de vacinas contra o coronavírus a todos os municípios do Estado. São 91.800 mil doses da Janssen, 97.660 de Coronavac e 147.420 da Pfizer. Todos os 497 municípios serão atendidos com os três tipos de imunizantes.

• Clique aqui e faça download de planilha com a distribuição das vacinas por município

A logística conta com o apoio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), que cedeu o helicóptero para Polícia Civil para o transporte das doses para os 44 municípios da região centro-oeste gaúcha.

São 29,5 mil doses que seguiram para Santa Maria. Depois, carros e vans, irão para os municípios da 4ª e 10ª coordenadorias regionais de saúde (CRS), com sede em Santa Maria e Alegrete, respectivamente.

As doses destinadas a Porto Alegre (51 mil) e às regionais mais próximas da capital (com sede em Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Osório) estão sendo retiradas diretamente na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, ao longo dia.

As demais coordenadorias serão abastecidas em quatro roteiros terrestres que partiram de manhã de Porto Alegre com destino a Passo Fundo (atendendo 6ª e 11ª regionais), Palmeira das Missões (2ª e 15ª), Santo Ângelo (9ª, 12ª, 14ª e 17ª) e Pelotas (3ª e 7ª).

Primeiras, segundas e doses únicas

Esse envio contemplará a primeira entrega da SES aos municípios da vacina Janssen, produzida pelo laboratório da Johnson & Johnson. O principal diferencial deste imunizante em relação aos demais já disponíveis é a necessidade de apenas uma dose para o esquema vacinal ser considerado completo.

O lote de 97 mil doses de Coronavac distribuídos nesta sexta (25) corresponde a 50% do que o Estado recebeu nesta semana do Ministério da Saúde. A orientação é para o uso da primeira dose da população, enquanto a outra metade fica reservada com a SES para a segunda aplicação (prevista para 28 dias após a primeira).

Também devem ser usadas para primeira dose as 147 mil doses de Pfizer que estão sendo distribuídas neste momento. As decisões foram pactuadas em reunião nesta semana na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), com representantes do Estado e dos municípios.

Quase metade da população adulta já foi vacinado

Dados da quinta-feira (24/6) mostram que o Rio Grande do Sul já teve 49% dos gaúchos acima dos 18 anos vacinados com ao menos uma dose. Isso representa quase 4,4 milhões de pessoas. Outras 1,8 milhão (20% da população vacinável) completou o esquema com a segunda dose.

A previsão é que, com os demais envios previstos para os próximos meses, o Estado consiga vacinar todas as pessoas acima dos 18 anos com ao menos uma dose até 20 de setembro.

Doses contra o coronavírus recebidas pelo RS até 24/6/2021:

Coronavac: 3.611.000

Oxford/Astrazeneca: 3.987.850

Pfizer/Biontech: 652.980

Janssen: 91.800

TOTAL: 8.343.630