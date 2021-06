Campanha Doar é Viver faz cadastro para doadores de sangue em Caxias do Sul

Estão abertas as inscrições para o cadastro de doadores de sangue de Caxias do Sul que queiram participar da Campanha Doar é Viver no dia 30 de junho. As inscrições são feitas no site da campanha (www.oteliodrebes.com.br/doareviver), a partir desta quinta-feira (24/6). O objetivo é incentivar a doação de sangue com data marcada, para garantia da reposição dos estoques em toda a rede pública de hemocentros do Rio Grande do Sul (Hemorrede). O Hemocentro de Caxias do Sul atende a 49 hospitais da Região da Serra e tem recebido, em média, 30 doações por dia, mas seriam necessárias 70.

A campanha Doar é Viver é uma parceria entre a Secretaria da Saúde (SES), por meio do Departamento Estadual de Sangue e Hemoriderivados (DESH), e a empresa Otelio Consultoria. Foi lançada em 12 de junho e já realizou a mesma ação nos dias 18 e 21 no Hemocentro de Porto Alegre.

Conforme a coordenadora de captação do Hemocentro do Estado (Hemorgs), Gesiane Ferreira Almansa, os estoques de sangue estão críticos em todas as regiões do Estado. “Como atendemos a muitos hospitais, temos dificuldade de suprir a demanda por hemocomponentes, por causa da baixa oferta de candidatos à doação”, completa.

Sementes da árvore Moringa, representando a Árvore da Vida (simbologia bíblica para fecundidade e imortalidade), são entregues aos doadores participantes, em agradecimento à solidariedade e consciência de que a doação salva vidas.



Depois de Caxias do Sul, a programação prevista é a seguinte:

• 7/7 – Alegrete

• 14/7 – Pelotas

• 21/7 – Cruz Alta

• 28/7 – Santa Maria

• 4/8 – Santa Rosa

• 11/8 – Passo Fundo

O atendimento é feito com todo o cuidado e segurança, seguindo os protocolos sanitários na prevenção ao coronavírus e orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e órgãos sanitários competentes.



• Os doadores podem solicitar avaliação da possibilidade de transporte para efetivar a doação. Mais informações: WhatsApp (051) 99699-1852.

• Mais informações sobre doação de sangue emsaude.rs.gov.br/doacao-de-sangue.



• Cliqueaquie acesse o site da campanha Doar é Viver.