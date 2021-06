Secretaria da Saúde distribui na sexta-feira (25) remessas de Coronavac, Pfizer e Janssen

A Secretaria da Saúde irá distribuir na sexta-feira (25/6), às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS), as vacinas contra o coronavírus previstas para chegar ao Estado nesta quinta (24/6).

Serão 195.600 doses da Coronavac e 91.800 doses da Janssen, com chegada prevista no mesmo voo, às 6h10, e 147.420 doses da Pfizer, que devem chegar às 14h, também no aeroporto de Porto Alegre.

Na sexta (25), as vacinas serão distribuídas para dar seguimento à campanha de imunização contra a Covid-19 no Estado, contemplando população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e trabalhadores da educação, em municípios que ainda precisam de doses para esses grupos e, especialmente, para avançar na vacinação por idade.

As vacinas da Coronavac serão utilizadas para primeira e segunda doses, ou seja, 50% do lote será distribuído para primeira dose na sexta (25) e 50% será reservado para D2 (segunda aplicação). As vacinas da Pfizer e da Janssen serão todas para primeira dose.

As decisões foram pactuadas em reunião ocorrida no final da tarde desta quarta-feira (23/6) da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), com representantes do Estado e municípios.

"Como a Janssen é dose única, sugiro que os municípios a utilizem para vacinar professores do ensino básico, para que esses profissionais possam voltar o quanto antes para a sala de aula", aconselha a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

As planilhas de distribuição das doses aos municípios e a logística ainda estão sendo definidas.