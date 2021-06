Concerto da Ospa no sábado (26) será chance de ouvir obra pouco executada de Brenno Blauth e a Quarta Sinfonia de Beethoven

O quarto concerto da Série Casa da Ospa destaca uma obra do compositor gaúcho Brenno Blauth que até hoje teve pouquíssimas execuções e também uma das sinfonias menos conhecidas de Ludwig van Beethoven: a quarta. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) recebe como convidado o maestro Emiliano Patarra, de São Paulo, e pela primeira vez nesta temporada haverá um solo de sopro, com o flautista da Ospa Henrique Amado. O concerto será no sábado (26/6), às 17h, com transmissão online e público limitado a 15% da capacidade da Sala de Concertos. O ingresso é a doação de 1 quilo de alimento não perecível (mais detalhes no serviço).

O concerto representa uma oportunidade única de ouvir a obraConcertino para flauta e orquestra de cordas, de Brenno Blauth (1931-1993). Após a estreia, em 1975, no Rio de Janeiro, a peça só foi executada duas ou três vezes e não tem gravação conhecida. A filmagem do concerto do próximo sábado, que permanece disponível no YouTube após a transmissão ao vivo, pode ser o primeiro registro da música deste importante compositor gaúcho que se tornou referência nas salas de concerto brasileiras.

OConcertinoé novidade até para o flautista Henrique Amado, que será o solista da apresentação. Ele reforça a sua importância: “É uma obra muito relevante para o repertório da flauta transversal. Apesar de ser bastante explorado na música brasileira, não tem muitos concertos escritos para solistas deste instrumento”.

“O Brenno Blauth é um compositor absolutamente genial que conhecemos muito pouco, então estamos resgatando a importância da escola de composição do século 20 no Brasil e no Rio Grande do Sul. Fazer a revisão e divulgar oConcertino, registrar para que mais orquestras possam tocar, é uma atitude decisiva e fundamental”, comenta o maestro Emiliano Patarra.

Ainda em clima de comemoração aos 250 anos de Ludwig van Beethoven (1770-1827), celebrados em 2020, a Ospa viaja até a Europa do século 19 na segunda parte do concerto para executar aSinfonia nº 4 em si bemol maior, Op. 60. A peça estreou em 1807, sob regência do próprio Beethoven, em Viena. Menos badalada do que as sinfonias mais ambiciosas do músico, a obra chama a atenção por sua introdução lenta e misteriosa. Na opinião de Patarra, “a quarta sinfonia é um tesouro a ser descoberto”. Ele lembra que a peça era a preferida de vários compositores do romantismo, como Felix Mendelssohn (1809-1847).

Visita segura

Em acordo com as orientações do governo do Estado referentes à pandemia de Covid-19, o concerto seguirá os seguintes protocolos de segurança: ocupação de 15% da capacidade da Casa da Ospa, disponibilização de álcool gel aos visitantes, uso obrigatório da máscara, medição de temperatura na entrada, distanciamento social nos espaços de passagem e na ocupação das poltronas da Sala de Concerto. Também é possível acompanhar os concertos da Ospa gratuitamente e ao vivo pelocanal da orquestra no YouTubee pela plataforma#CulturaEmCasa.



Emiliano Patarra

Formou-se em regência pela Faculdade Santa Marcelina (FASM), sob a orientação do maestro Roberto Duarte. Aperfeiçoou-se no Teatro Colón de Buenos Aires (Argentina), com o maestro Guillermo Scarabino, e na Orquestra Sinfônica de Concepción (Chile), com o maestro Luís Gorelik. Foi regente assistente e coordenador artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, fundador e diretor musical do Núcleo de Ópera da FASM, produtor executivo e diretor musical do Festival Música Nova e fundador e regente titular da Orquestra do Theatro São Pedro, em São Paulo, além de diretor artístico do theatro entre 2012 e 2014. Atualmente é diretor artístico da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos e da Orquestra GRU Sinfônica, das quais é fundador, além de diretor do Conservatório Municipal de Guarulhos e professor de regência na FASM há 20 anos.

Henrique Amado

Henrique Amado, flautista da Ospa, será o solista da obra de Brenno Blauth - Foto: Muzi/Divulgação

Formou-se bacharel em Música com habilitação em Flauta pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), sob instrução de Jean Noel Saghaard, em 2010. Aperfeiçoou-se em cursos e participou de festivais no Brasil, Alemanha e Holanda. Foi músico de orquestras jovens, como a Orquestra Experimental de Repertório e Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, entre outras. Atuou como flautista em musicais, entre elesO Rei e Eu,O Rei Leão,My Fair Lady,Wicked eLes Misérables. Foi membro da Companhia de Ópera Curta por dez anos e flautista/piccolista da Orquestra do Theatro São Pedro, em São Paulo. Como solista, já se apresentou à frente de diversas orquestras. Desde 2017, é flautista da Ospa.



SERVIÇO



O quê:terceiro concerto da Série Casa da Ospa – Temporada 2021 – Blauth & Beethoven

Quando:sábado (26/6), às 17h. Abertura das portas às 16h (o acesso não será permitido após o início do concerto).

Onde:Casa da Ospa – Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) – Av. Borges de Medeiros, 1.501 – Praia de Belas

Ingresso:1 quilo de alimento não perecível

Bilheteria on-line*:uhuu.com, de quinta-feira (24), às 12h, até sexta-feira (25), às 11h59. Entrega do alimento no dia do concerto.

Bilheteria física*:Casa da Ospa, na sexta-feira (25), das 12h às 17h, e no sábado (26), das 9h até o horário do concerto. Entrega do alimento ao retirar o bilhete.

*Acompanhe a disponibilidade de ingressos pelas redes sociais e pelo siteospa.org.br. Há limite de dois ingressos por CPF.

Acessibilidade:a Casa da Ospa oferece acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e programas em braile.

Na internet:ao vivo, gratuitamente, emyoutube.com/ospaRSe pela plataformaculturaemcasa.com.br



PROGRAMA

Regência:Emiliano Patarra

Solista:Henrique Amado (flauta)

• Brenno Blauth

Concertino para flauta e orquestra de cordas

I. Allegro moderato

II. Andante

III. Alla marcia



• Ludwig van Beethoven

Sinfonia n° 4 em si bemol maior, Op. 60

I. Adagio – Allegro vivace

II. Adagio

III. Allegro vivace

IV. Allegro ma non troppo

Direção artística:Evandro Matté