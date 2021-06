Venda de veículos cresce no RS entre janeiro e maio, puxada por mercado de seminovos e usados

Após um ano marcado por uma das piores crises no setor, o comércio de carros apresenta novo período de recuperação no Rio Grande do Sul. De janeiro a maio, o mercado de automóveis e comerciais leves novos apresentou aumento de 14,15% nas vendas ante igual período de 2020, quando o setor vivia o ápice dos efeitos da pandemia de coronavírus.

Já o segmento de seminovos e usados apresenta ritmo de crescimento mais intenso nesse sentido, com salto de 34,26% na comparação entre os dois períodos.

O Estado emplacou 40.972 automóveis e comerciais leves nos cinco primeiros meses deste ano — 5.079 a mais do que no mesmo intervalo do ano passado, segundo dados da Fenabrave/Sincodiv-RS, entidade que representa concessionárias e distribuidoras. Mesmo assim, o segmento ainda não retomou o patamar anterior à pandemia — de janeiro a maio de 2019, foram emplacadas 56.405 unidades.

No setor de seminovos e usados, o número de vendas pulou de 259.323, em 2020, para 348.158, conforme dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).

O movimento de recuperação registrado no Estado segue na esteira do desempenho nacional. O país anotou 30% de crescimento nos emplacamentos de veículos novos e de 58% no ramo de seminovos e usados nos primeiros cinco meses deste ano.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.