Secretaria da Saúde busca ampliar vacinação contra a gripe a 19 dias do fim da campanha

Faltando 19 dias para o encerramento da Campanha de Vacinação contra a Gripe no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Saúde ainda busca alcançar a meta de vacinar 90% da população estimada nos grupos prioritários, de 5 milhões de pessoas. O público menos vacinado é o de idosos, que até agora atingiu 50,7% do total.

“Em anos anteriores, tivemos casos de internações, complicações e até óbitos, por isso é necessário que as pessoas estejam imunizadas”, explica a enfermeira Eliese Denardi Cesar, do Núcleo Estadual de Imunizações do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).

As pessoas dos grupos de risco são mais vulneráveis a complicações decorrentes da gripe, e a vacina diminui as internações pela doença e, portanto, evita sobrecarga de atendimentos. “Se pensarmos o quanto a pandemia de Covid-19 está sobrecarregando o sistema de saúde, procuraríamos a vacinação, tanto contra o vírus da influenza como para o coronavírus e outras doenças preveníveis pelo calendário de vacinação”, comenta Eliese, lembrando que se a população estiver imunizada, diminui a ocupação de leitos no sistema hospitalar.

De acordo com dados do painel da Campanha de Vacinação contra a Influenza do Ministério da Saúde, nesta segunda-feira (21/6), a menor cobertura registrada continua sendo entre os idosos gaúchos (50,7%), seguidos das gestantes e trabalhadores de saúde, cada um com 53,2%. O grupo de puérperas alcançou 58,8% do público-alvo e de crianças de zero a seis anos chegou a 61%. A população indígena foi a mais vacinada até hoje, alcançando o maior percentual de cobertura, com 78,8%.

Covid-19

É recomendado que ocorra um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas contra a gripe e contra a Covid-19. Deve-se priorizar a vacinação contra a Covid-19. Se a pessoa apresentar sinais de infecção por coronavírus, deve adiar a vacinação até a recuperação clínica total e, pelo menos, quatro semanas após o início dos sintomas.

Grupos prioritários e etapas

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começou no dia 12 de abril. Veja a seguir como foram as etapas e os grupos contemplados. Se você faz parte de um desses grupos e ainda não se vacinou, procure uma Unidade Básica de Saúde em seu município e faça a vacina.

1ª etapa: de 12 de abril a 10 de maio

• Crianças acima dos 6 meses e menores de 6 anos – 765.827

• Gestantes e puérperas – 117.541

• Trabalhadores da saúde – 361.210

• Povos indígenas – 30.347

2ª etapa: de 11 de maio a 8 de junho

• Pessoas acima dos 60 anos – 2.143.707

• Professores – 141.254

3ª etapa: de 9 de junho a 9 de julho

• Pessoas com comorbidades – 777.224

• Pessoas com deficiência permanente – 399.436

• Caminhoneiros – 111.289

• Trabalhadores de transporte coletivo – 42.831

• Trabalhadores portuários – 4.051

• Forças de segurança e salvamento – 31.489

• Forças Armadas – 38.899

• Funcionários do sistema prisional – 4.881

• População privada de liberdade – 40.099

Total dos grupos prioritários no RS:5.013.082

Vacinômetro

• Dados da Campanha de Vacinação contra a Gripe 2021 estão disponíveis nestelink.