Campanha de doação de sangue produz impacto positivo no Hemocentro do Estado, mas estoques não estão recuperados

Os estoques de sangue do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) subiram na semana passada, quando foi celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue (14/6), mas ainda não estão recuperados. “Precisamos ter uma constância nas doações de sangue, com uma média diária de 100 bolsas de sangue doadas. Esperamos atingir essa média na próxima semana, para que possamos recuperar os estoques, e depois manter a regularidade das doações para não entrarmos novamente em estado crítico”, disse a coordenadora de captação do Hemorgs, Gesiane Ferreira Almansa.

O número ideal de doações ocorreu apenas na segunda-feira passada (14/6), com 104 bolsas de sangue coletadas. Nos outros dias da semana, o Hemocentro ainda apresentou movimento grande, em comparação às anteriores: foram 85 doações na terça-feira (15/6), 55 na quarta-feira (16/6) e 95 na quinta-feira (17/6). Os dados parciais de sexta-feira (18/6) apontam para 67 bolsas de sangue doadas até o momento. Antes do lançamento das campanhas de doação de sangue Junho Vermelho e Doar é Viver, em parceria com a empresa Otelio Consultoria, o Hemorgs vinha apresentando uma média diária de 60 a 70 doações.

“As campanhas que lançamos repercutiram positivamente nos nossos estoques. Estamos fazendo acolhimento de todos os candidatos e informamos a necessidade de mantermos a regularidade nas doações. O sangue não tem substituto e precisamos todos os dias de auxílio da comunidade para efetivação de tratamentos de saúde dos pacientes que necessitam de hemocomponentes”, falou a assistente social Roberta Fabiana Abbad, do setor de captação.

A regularidade das doações é necessária em razão da alta demanda e da validade dos hemocomponentes. De acordo com a coordenadora Gesiane, plaquetas precisam ser usadas em até cinco dias e concentrado de hemácias em até 35 dias. Ambos são os produtos do sangue mais utilizados. O plasma e o criopreciptado são armazenados congelados e têm validade de mais de um ano. “Recebemos demandas diárias de mais de 40 hospitais por bolsas de sangue. Se cada hospital pedir três bolsas de sangue num único dia, já não temos estoque suficiente para todos”, acrescentou Gesiane.

Campanha Doar é Viver

A Secretaria da Saúde (SES) e a empresa Otelio Consultoria lançaram a campanha de doação de sangue Doar é Viver para incentivar a reposição de estoques de sangue não apenas no Hemorgs, mas em toda a rede pública de hemocentros do Rio Grande do Sul (Hemorrede).