Usuários do IPE Saúde têm acesso gratuito a plataforma de saúde e bem-estar

Os usuários do IPE Saúde já podem acessar, gratuitamente, a Plataforma Easylife, que oferece diversas opções voltadas ao bem-estar. São módulos com exercícios para cuidar do corpo e da mente, ampliar o conhecimento, monitorar histórico de consultas e exames e ter acesso a novidades e informações sobre o plano. Ao todo, são cerca de 1 milhão de pessoas diretamente beneficiadas pela iniciativa.

O acesso acontece a partir do site do IPE Saúde (www.ipesaude.rs.gov.br), no menu Serviço para o Segurado –Plataforma Easylife. O projeto é resultado de um acordo de cooperação com o Instituto Sérgio Lovato, por isso o usuário vai cadastrar login e senha próprios no ambiente da plataforma, dissociados de quaisquer dados que constem nos sistemas do IPE Saúde.

“Trata-se de um projeto com benefícios concretos para os usuários, que passam a contar com ferramentas para investir na própria saúde”, destaca o diretor-presidente do IPE Saúde, Júlio César Viero Ruivo. O presidente do Instituto Sérgio Lovato, Eduardo Carbonera Lovato, reforça a importância da ação para os envolvidos. “A Easylife é a maior plataforma de saúde e bem-estar do país e a única a disponibilizar, em um só lugar, conteúdo para o corpo, a mente e o espírito. Essa parceria complementa e beneficia ainda mais a todos os usuários do IPE”, aponta.

A plataforma é composta por três grandes segmentos:

Easy fit (corpo):proporciona aulas ao vivo de exercício funcional, pilates, alongamento, defesa pessoal, lutas e cursos de dança.

Easy mind (mente):apresenta práticas voltadas para mente, estilo de vida e comportamento, com temas voltados a sono adequado, redução da ansiedade e estresse e meditação.

Easy life (espírito):encontram-se cursos como inglês básico e para viagem, gestão do tempo, liderança, postura, etiqueta profissional, inteligência emocional e autoconhecimento, entre outros. Há ainda itens dedicados a gastronomia, com vídeos de receitas, nutrição e também um espaço para gestão de consultas, em que o usuário poderá fazer registros para si próprio de suas consultas médicas.