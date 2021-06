Secretaria da Cultura lança Edital Invernadas Culturais

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) lançou, na noite da quinta-feira (17/6), o Edital Invernadas Culturais. Tendo como público-alvo entidades tradicionalistas e as comunidades onde estão inseridas, o edital selecionará projetos que desenvolvam invernadas culturais, com a realização de oficinas de danças gaúchas, chula, artesanato, gastronomia, música, poesia, indumentária gaúcha, atividades e jogos campeiros.O edital e as inscrições estarão disponíveis a partir das 10h desta sexta-feira (18/6), no site do Pró-cultura.

Serão selecionados 110 projetos de oficinas artísticas, culturais e/ou campeiras, que deverão ser desenvolvidas durante 15 meses, com carga horária de 36 horas por mês. Para a execução, cada projeto receberá cerca de R$ 22 mil, totalizando R$ 2,4 milhões em recursos aplicados. Para a inscrição, o proponente deve ter habilitado o Cadastro Estadual de Produtor Cultural (CEPC) no sistema Pró-cultura.

A execução foi possibilitada por meio de emendas parlamentares federais do senador Luis Carlos Heinze e do deputado federal à época e atual secretário de Estado de Turismo, Ronaldo Santini, que participaram da live de lançamento do edital, transmitida pela fanpage da Sedac.

Também estiveram presentes a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, e o presidente interino do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e adido cultural do RS, César Oliveira. A mediação ficou por conta do assessor técnico da Sedac Rodrigo Santos.

Secretária da Cultura, Beatriz Araujo atentou para as diversas possibilidades de trabalho que o edital vai proporcionar. “São mais de R$ 2 milhões, que serão distribuídos a todos os pagos do RS para aquelas pessoas ligadas às entidades tradicionalistas e que trabalham com todos os fazeres e saberes da nossa tradição”, afirmou.

Beatriz também enfatizou a importância das parcerias na promoção do edital. “A nossa gestão tem o compromisso de exaltar e fortalecer as mais diversas manifestações culturais. As emendas parlamentares têm nos ajudado nesse trabalho, proporcionando mais recursos, para que mais trabalhadores e trabalhadoras da cultura sejam incentivados”, disse a secretária.