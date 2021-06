Confiança do empresário do comércio cresce 12,2% em maio, diz CNC

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) cresceu 12,2% em maio na comparação com abril. Essa foi a primeira alta do ano e veio depois de cinco quedas consecutivas.

As informações foram divulgadas hoje (17), no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Na comparação com maio do ano passado, a confiança do empresário avançou 47,6%.

De abril para maio, o principal aumento foi observado no item condições atuais, que cresceu 19,3%, puxado pela satisfação maior com a situação atual da economia (29,3%). A expectativa em relação ao futuro apresentou alta de 11,6%. Já a intenção de investimentos subiu 8%.

Na comparação com maio de 2020, foram apuradas altas de 71,8% na avaliação sobre as condições atuais (com aumento de 137% na confiança em relação à economia), de 53,9% nas expectativas e de 26,5% nas intenções de investimento.