Presença Negra no Margs apresenta conferência com Hélio Menezes

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) promove na quinta-feira (17/6), às 19h, a conferênciaArte afro-brasileira: entre o visível e o oculto, com Hélio Menezes, pesquisador e curador que vem oferecendo relevantes contribuições sobre o tema a partir de sua atuação e projetos.

A conferência integra o lançamento do Programa Público Presença Negra no Margs. Com mediação do pesquisador e professor Igor Simões (Uergs), o evento online será transmitido ao vivo pelocanal do Margs no YouTubee contará com interpretação simultânea de Libras.

Menezes falará sobre a noção de arte afro-brasileira, tomando estudos voltados à questão, exposições emblemáticas ao redor do tema e os contextos de fundação e expografia de duas instituições decisivas da área – o Museu Afro-Brasileiro, em Salvador, e o Museu Afro Brasil, em São Paulo – como meios de acesso às disputas conceituais e políticas que a constituem. A proposta é analisar o mosaico de usos, interpretações e definições que deram corpo e sentido a essa arte de muitos nomes – arte negra, afrodescendente, afro-orientada, diaspórica, preta etc. –, bem como os limites e dilemas de seu uso.

A conferência dá continuidade aos eventos de abertura do Programa Público Presença Negra no Margs, que em 10 de junho contou com a primeira ação, uma live reunindo Izis Abreu e Igor Simões, que fizeram a apresentação do projeto e de suas bases conceituais. A gravação da live pode ser assistida nocanal do Margs no YouTube.

Presença Negra no Margs tem coordenação da equipe do Núcleo Educativo e de Programa Público do Margs, no âmbito do convênio institucional com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) e de uma parceria firmada com o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros, Indígenas e Africanos (NEAB), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Na Secretaria da Cultura (Sedac), o projeto se insere no conjunto de ações enquanto política no âmbito do Ano do Cinquentenário do 20 de Novembro, Dia da Consciência Negra, instituído em decreto pelo governo do Estado em 13 de maio.

Hélio Menezes

Hélio Menezes é curador de Arte Contemporânea do Centro Cultural São Paulo e Affiliated Scholar ao BrazilLab, da Universidade de Princeton. Entre seus projetos recentes, inclui-se The discovery of what it means to be Brazilian (Mariane Ibrahim Gallery, Chicago); Abre-Caminhos (CCSP); Nova República (12ª Bienal de Arquitetura de São Paulo); Há luz atrás dos muros (Museu de Arte Osório Cesar); Vozes contra o racismo (São Paulo); Eu não sou uma mulher? (ITO) e Histórias Afro-Atlânticas (Masp/Instituto Tomie Ohtake). É co-curador de Carolina Maria de Jesus – Um Brasil para os Brasileiros (Instituto Moreira Salles) e curador de Atravessar a Grande Noite sem Acender a Luz, individual de Jota Mombaça no CCSP.

SERVIÇO

O quê: Arte afro-brasileira: entre o visível e o oculto – conferência com Hélio Menezes

Quando:quinta-feira (17/6), às 19h

Onde:canal do Margs no YouTube