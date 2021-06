Ao vivo: Pedro Guimarães tira dúvidas sobre adiantamento de 3ª parcela

A Caixa anunciou hoje (15), pela manhã, que antecipará o calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. O presidente da instituição, Pedro Guimarães, fará esclarecimentos sobre as datas do pagamento, funcionamento das agências e como proceder para receber o benefício.

Live CAIXA | Auxílio Emergencial 15/06/2021



Confira abaixo o novo calendário:

Mês de nascimento Nova data Data antiga janeiro 18 de junho 20 de junho fevereiro 19 de junho 23 de junho março 20 de junho 25 de junho abril 22 de junho 27 de junho maio 23 de junho 30 de junho junho 24 de junho 4 de julho julho 25 de junho 6 de julho agosto 26 de junho 9 de julho setembro 27 de junho 11 de julho outubro 29 de junho 14 de julho novembro 30 de junho 18 de julho dezembro 30 de junho 21 de julho

Caixa antecipa pagamento de terceira parcela do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal anunciou que vai antecipar os pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial. O novo calendário tem início no dia 18 de junho, com os depósitos para os nascidos em janeiro, e vai até o dia 19 de julho para os nascidos em dezembro.

