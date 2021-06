Biblioteca Pública do Estado retoma atividades mediante agendamento

A Biblioteca Pública do Estado (BPE), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), retomou o atendimento ao público mediante agendamento. São oferecidos os serviços de empréstimo de obras, acervo acessível, pesquisa, visitas guiadas para até seis pessoas e locações do espaço para fotografias e gravações. Além disso, a BPE distribui gratuitamente kits de livros para bibliotecas municipais e comunitárias, desde que estejam cadastradas no banco de dados do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.

Os livros foram recebidos por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) ou são provenientes de doações de autores e de editoras. Para receber o kit, é necessário contatar por e-mail ou telefone e agendar a retirada, mediante um ofício da instituição solicitando a doação de livros para a biblioteca cadastrada.

Acervo

A BPE tem um acervo de mais de 240 mil obras nacionais e estrangeiras disponíveis para pesquisa, em diversas áreas, com um setor específico sobre o Rio Grande do Sul, e 50 mil títulos oferecidos para empréstimo. O acervo pode ser acessado no catálogo on-line, do endereçowww.bibliotecapublica.rs.gov.br.

Agendamento

Durante a pandemia, os acessos aos espaços culturais estão com algumas restrições, seguindo o Sistema 3As de Monitoramento do governo do Estado para controlar a situação causada pela Covid-19.

Para que o público possa aproveitar o que as instituições oferecem da melhor forma possível, a Sedac disponibilizou em seu site um sistema de agendamento para oportunizar o acesso de todos, seguindo os protocolos de segurança. Para agendar uma visita à BPE, acesse o sistema de agendamento da Sedac:cultura.rs.gov.br/agendamento-bpe

Outra alternativa é entrar em contato diretamente pelos seguintes canais:

Empréstimo/devolução de livros:

• (51) 3221-6308

• (51) 98594-9135 (WhatsApp)

• [email protected]

Pesquisas no acervo sobre o Rio Grande do Sul:

• (51) 3225-0619

• [email protected]

Pesquisa no acervo geral:

• (51) 3221-7245

• [email protected]

Fotos, gravações, filmagens:

• (51) 3224-5045 e 3225-9426

• [email protected]

Retirada de kits para bibliotecas:

• (51) 3225-1124

• (51) 98594-9135 (WhatsApp)

• [email protected]

A Biblioteca Pública está localizada no Centro Histórico de Porto Alegre (Rua Riachuelo, 1.190) e funciona de segunda a sexta, das 10h às 17h.