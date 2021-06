Ministro da Educação explica impacto de cortes orçamentários nesta quarta

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados recebe, na próxima quarta-feira (9), o ministro do setor, Milton Ribeiro. Ele vem falar sobre os cortes orçamentários para a Educação.

A vinda do ministro foi pedida pelo deputado Danilo Cabral (PSB-PB), e apoiada pelos deputados Bira do Pindaré (PSB-MA), Professor Israel Batista (PV-DF), Professora Rosa Neide (PT-MT) e Alice Portugal (PCdoB-BA).

Cabral cita reportagem do jornal Estado de São Paulo segundo a qual Ribeiro enviou um documento ao ministro da Economia admitindo que os cortes no orçamento da Educação ameaçam a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o funcionamento regular das universidades federais e, até mesmo, a continuidade do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). "Trata-se seguramente da mais grave crise de financamento dos últimos vinte anos", afirmou Danilo Cabral ao propor a vinda do ministro.

A audiência está marcada para as 9 horas, no plenário 12.