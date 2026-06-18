Quinta, 18 de Junho de 2026
7°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Entra em vigor lei que regulamenta a profissão de arteterapeuta

Já está em vigor a Lei 15.435, de 2026 , que regulamenta a profissão de arteterapeuta. A norma foi sancionada com veto parcial pelo presidente da R...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
18/06/2026 às 19h51
Entra em vigor lei que regulamenta a profissão de arteterapeuta
Profissionais usam a arte como apoio terapêutico em tratamentos de saúde - Foto: Divulgação

Já está em vigor a Lei 15.435, de 2026 , que regulamenta a profissão de arteterapeuta. A norma foi sancionada com veto parcial pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, e publicada noDiário Oficial da União(DOU) desta quinta-feira (18).

De acordo com a lei, arteterapeuta é o profissional que se utiliza dos recursos expressivos de artes visuais, música, dança, canto, teatro e literatura como elementos capazes de favorecer o processo terapêutico das pessoas, em busca do autoconhecimento, da autoexpressão, do desenvolvimento humano, da criatividade e da prevenção, e da reabilitação de doenças mentais e psicossomáticas.

Entre outras atribuições, compete ao arteterapeuta:

. orientar pacientes, familiares e cuidadores no atendimento arteterapêutico;

. participar do planejamento, da execução e da avaliação dos programas de saúde pública;

. atuar em associação e colaboração com os demais profissionais da área de saúde;

. exercer a docência nas disciplinas de formação específica em arteterapia e outras disciplinas que com ela tenham interface;

. coordenar a área de arteterapia integrante da estrutura básica das instituições, das empresas e das organizações afins.

A norma teve origem no projeto de lei (PL) 4.815/2024 , do deputado Giovani Cherini (PL-RS). O texto (PL 3.416/2015, na origem) foi aprovado em decisão final da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) em maio, sob a relatoria do senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Em seguida, a proposta seguiu a Câmara dos Deputados, que a encaminhou à sanção presidencial.

Veto parcial

A lei foi sancionada com três dispositivos vetados. O Executivo alegou que os itens contrariam o interesse público ao impor restrição excessiva à liberdade de exercício profissional e ao reduzir a oferta e a disponibilidade de profissionais habilitados ao exercício da arteterapia, o que poderia comprometer práticas assistenciais já consolidadas nos serviços de saúde.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Wellington Fagundes discursa durante a audiência pública - Foto: Felipe Godoi / Gab Wellington Fagundes
Senado Federal Há 1 hora

Comissão de Infraestrutura defende duplicação da BR-070 em visita a MT

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) realizou diligência externa nesta quinta-feira (18) em Mato Grosso, para averiguar in loco a situação...

 A senadora Professora Dorinha Seabra relatou o projeto que deu origem à nova lei - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Política nacional para estudantes com altas habilidades entra em vigor

A Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação, que inclui um cadastro nacional, entrou em vigor nesta quinta-feira (18)...

 - Foto: Claudio Vieira/PMSJC
Senado Federal Há 3 horas

Governo veta integralmente projeto de incentivo ao primeiro emprego

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, vetou integralmente o projeto de lei que flexibiliza regras para a entrada no mercado de t...

 Presidente da CCT, o senador Flávio Arns comandou o debate - Foto: Reprodução/TV Senado
Senado Federal Há 5 horas

Famílias relatam dificuldades e cobram mais apoio a pessoas com ataxias

A maior conscientização sobre as ataxias pode contribuir para reduzir o diagnóstico tardio, fortalecer a assistência aos pacientes e ampliar o aces...

 Autor do PL 1.025/2026, Paulo Paim presidiu o debate sobre a criação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Combate à violência contra a mulher deve ser política permanente, aponta debate

Debatedores defenderam medidas permanentes de combate à violência de gênero em audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) ...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. Máx. 18°
12° Sensação
3.85 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sexta
12° 10°
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
12°
Terça
10°
Últimas notícias
Meio ambiente Há 22 minutos

Governo do Estado entrega licenças para empreendimentos com potencial de impulsionar mais de R$ 10 bilhões em investimentos
Câmara Há 22 minutos

Comissão aprova cálculo do fator amazônico nas políticas de desenvolvimento social
Justiça Há 22 minutos

Delegado pede ao STF para ouvir Bolsonaro sobre arma apreendida
Meio ambiente Há 1 hora

Governo do Estado lança planos de ação climática e de transição energética justa das regiões carboníferas
Justiça Há 1 hora

STF soma 3 votos a 0 para anular absolvição no caso Mariana Ferrer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,10%
Euro
R$ 5,91 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 343,898,75 -0,04%
Ibovespa
168,277,55 pts -0.1%
Mega-Sena
Concurso 3019 (16/06/26)
05
31
32
48
54
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3713 (17/06/26)
02
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias