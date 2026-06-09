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Executiva de RH lança a Beawst, marketplace de intercâmbio

Reunindo matrícula, pagamento e suporte em um só lugar e sem taxas ocultas, a startup já soma 500 leads ativos e 17 escolas parceiras, projeta um v...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/06/2026 às 16h07
Executiva de RH lança a Beawst, marketplace de intercâmbio
Divulgação / Beawst

Chega ao mercado a Beawst, plataforma digital que conecta estudantes brasileiros diretamente às instituições de ensino no exterior. A proposta nasce para resolver uma dor antiga de quem sonha em estudar fora: a opacidade e a burocracia do modelo tradicional. Em vez de depender de uma agência, o estudante pesquisa, compara, conversa com as escolas e faz a própria matrícula dentro de um único ambiente — com pagamento e suporte reunidos no mesmo lugar e sem as taxas ocultas que costumam encarecer o processo.

O lançamento acontece em um setor aquecido. Segundo a Pesquisa de Mercado Selo Belta 2025, o intercâmbio brasileiro cresceu 15% em 2024, com cerca de R$ 540 milhões a mais movimentados, e projeção de alta de 17% em 2025.

Por trás da Beawst

A plataforma foi idealizada por Camila Fidélis, executiva de Recursos Humanos. Foi nessa vivência — somada a dois intercâmbios que ela própria realizou — que a fundadora enxergou os dois lados da questão: o impacto de uma experiência internacional na carreira e, ao mesmo tempo, o quanto o caminho até ela era confuso, caro e pouco transparente.

"Como profissional de RH, sempre vi o intercâmbio como um divisor de águas na carreira. Mas, depois de fazer os meus, percebi que o processo ainda era obscuro e engessado demais", afirma Camila Fidélis, fundadora da Beawst. "Criei a Beawst para devolver ao estudante o poder de escolha, com clareza de custos e a segurança que eu sempre busquei como intercambista", acrescenta.

Um marketplace que devolve o controle ao estudante

A Beawst opera como um marketplace que reúne, além do contato direto com as escolas, os serviços que orbitam a jornada: assessoria de visto, passagens aéreas e seguros. Hoje são 17 instituições parceiras e mais de 30 cursos disponíveis, em destinos como Canadá, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Austrália e Malta. O modelo freemium permite que a plataforma ofereça preços competitivos sem abrir mão do atendimento humano e multilíngue, que acompanha o estudante do começo ao fim.

Em fase de lançamento, a startup já registra cerca de 500 leads ativos e projeta, em seu plano de negócios, um valuation de R$ 13 milhões. A meta traçada é ambiciosa e, ao mesmo tempo, realista para um setor desse porte: capturar 3% do mercado brasileiro de intercâmbio.

Do inglês geral à especialização profissional

A Beawst também identificou uma mudança no perfil de quem estuda fora: o "inglês geral" perde espaço para programas de áreas específicas — inglês jurídico, médico, de comércio exterior e de negócios. A relação entre idioma e carreira ajuda a explicar a procura: segundo um levantamento realizado pela plataforma Catho, profissionais com inglês fluente podem ganhar até 170% a mais na média salarial. A disparidade atinge todas as categorias: o ganho adicional chega a 170% para consultores, seguido por um salto de 155% para diretores, supervisores e coordenadores. Para especialistas graduados, o aumento é de 131%, enquanto analistas ganham 91% a mais e trainees ou estagiários registram 92% de acréscimo salarial se dominarem o idioma. E o domínio do idioma ainda é raro — levantamento do British Council com o Data Popular aponta que apenas 5% dos brasileiros falam inglês e menos de 1% tem fluência.

"O mercado não busca mais só quem fala inglês, mas quem sabe negociar, operar e liderar em inglês dentro da sua área", explica Camila. "Vi bons profissionais perderem oportunidades por falta de vocabulário técnico internacional. A Beawst nasceu para encurtar esse caminho", completa.

Mulheres na liderança e impacto social

Como próximo passo, a Beawst prepara um programa de intercâmbio executivo voltado a mulheres em transição ou ascensão de carreira, com destino à Irlanda e Inglaterra. Mais do que o desenvolvimento do inglês, o programa combina planejamento de carreira e mentoria para lideranças femininas, em grupos de apenas dez vagas, garantindo proximidade e acompanhamento individual.

O projeto traz um compromisso de impacto social embutido, o modelo "10 por 1": a cada dez pacotes executivos vendidos, a Beawst concede uma bolsa integral a uma mulher sem condições financeiras de custear a experiência. A iniciativa busca aproximar empresas comprometidas com diversidade, transformando capacitação em acesso real.

Sobre a Beawst

A Beawst é uma plataforma digital de intercâmbio que conecta estudantes brasileiros diretamente às melhores instituições de ensino do mundo, eliminando intermediários e tornando o processo mais acessível, transparente e descomplicado. Com transparência, autonomia e suporte humano como pilares, a marca se propõe a ser o passaporte digital do estudante para o mundo real. Be a world student.

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