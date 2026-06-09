Famílias reforçam proteção do lar com seguro residencial

A segurança financeira das famílias brasileiras passou a ocupar uma posição central nas decisões de consumo e planejamento doméstico em 2026. Em meio ao aumento de eventos climáticos extremos, oscilações econômicas e custos elevados de manutenção residencial, o seguro residencial vem sendo cada vez mais considerado uma ferramenta estratégica para proteger patrimônios e evitar prejuízos inesperados.

Nos últimos anos, houve um crescimento significativo na conscientização da população sobre a importância de proteger não apenas a estrutura dos imóveis, mas também móveis, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e demais bens acumulados ao longo da vida. Segundo levantamento publicado pela Smartia, fatores como chuvas intensas, vendavais, danos elétricos e aumento da preocupação com furtos e roubos estão entre os principais motivadores para a expansão desse mercado em 2026.

O cenário reflete uma mudança de comportamento dos consumidores. Se antes o seguro residencial era frequentemente associado a imóveis de alto padrão, hoje ele é visto como uma solução acessível para diferentes perfis de famílias, incluindo moradores de apartamentos, casas financiadas e imóveis alugados.

De acordo com o artigo "Seguro Residencial 2026", publicado pela Smartia e assinado pela equipe editorial da empresa, o seguro residencial deixou de ser apenas uma proteção patrimonial para se tornar também um instrumento de planejamento financeiro, reduzindo o impacto de despesas emergenciais que podem comprometer o orçamento familiar.

A preocupação dos brasileiros encontra respaldo na realidade. Um simples curto-circuito pode danificar diversos equipamentos eletrônicos simultaneamente. Da mesma forma, vazamentos ocultos, tempestades severas ou quedas de árvores podem gerar custos elevados de reparação. Sem uma cobertura adequada, todas essas despesas precisam ser absorvidas diretamente pelo proprietário ou morador.

Outro fator que tem chamado atenção é o aumento dos eventos climáticos extremos. Em publicação recente, a Equipe Santander destacou que chuvas intensas, enchentes e tempestades têm se tornado mais frequentes, impulsionando a busca por mecanismos de proteção financeira capazes de minimizar os impactos causados por desastres naturais. Segundo o artigo "Eventos climáticos extremos fazem crescer busca por seguro residencial", atualizado em abril de 2026, o aumento desses fenômenos tem provocado prejuízos materiais significativos em diversas regiões do país.

A crescente valorização dos bens domésticos também contribui para essa mudança de percepção. Atualmente, muitas residências concentram investimentos elevados em eletrodomésticos, sistemas de climatização, computadores, televisores, smartphones e equipamentos conectados. Em caso de roubo, incêndio ou dano elétrico, a reposição desses itens pode representar um impacto financeiro considerável.

Além da indenização por sinistros, outro diferencial valorizado pelos consumidores são os serviços de assistência 24 horas. Coberturas que incluem chaveiro, encanador, eletricista e vidraceiro passaram a ser vistas como benefícios práticos para o dia a dia das famílias. Em comunidades de consumidores na internet, muitos usuários relatam que utilizam esses serviços com frequência, reforçando a percepção de custo-benefício positivo associada ao seguro residencial.

Segundo o artigo "Seguro Residencial 2026: O Que Cobre e Quanto Custa", publicado pela Smartia, o seguro residencial vem se tornando cada vez mais essencial diante de imprevistos como desastres naturais, furtos e danos elétricos. O conteúdo destaca que, mesmo com o aumento dos riscos e eventos climáticos, os valores permanecem acessíveis para a maioria das famílias brasileiras, tornando a proteção patrimonial uma alternativa de excelente custo-benefício. A publicação também ressalta que o crescimento da procura está diretamente ligado à necessidade de preservar o patrimônio familiar diante de prejuízos que podem ser significativamente maiores do que o custo anual da apólice.

O avanço da digitalização também facilitou o acesso aos seguros residenciais. Atualmente, consumidores podem realizar simulações, comparar coberturas e contratar apólices por meio de plataformas online, reduzindo burocracias e tornando o processo mais ágil. Empresas do setor segurador passaram a investir em soluções digitais que permitem a contratação integralmente online, ampliando o acesso aos produtos e melhorando a experiência do cliente.

Entre as coberturas mais procuradas estão proteção contra incêndio, explosão, queda de raio, danos elétricos, roubo qualificado, responsabilidade civil familiar e assistência emergencial. Dependendo da seguradora e do plano contratado, também podem ser incluídas garantias específicas para vendavais, granizo, alagamentos e outros eventos climáticos.

A tendência para os próximos anos é de fortalecimento contínuo desse mercado. O aumento da conscientização financeira, aliado à necessidade de proteger patrimônios construídos ao longo de décadas, faz com que o seguro residencial deixe de ser visto como um gasto opcional e passe a integrar o planejamento de proteção familiar.

Em um cenário marcado por incertezas econômicas e riscos cada vez mais presentes no cotidiano, especialistas da Economize apontam que investir em mecanismos de proteção patrimonial pode representar não apenas economia diante de imprevistos, mas também maior tranquilidade para famílias que desejam preservar seu patrimônio e sua estabilidade financeira.