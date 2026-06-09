Terça, 09 de Junho de 2026
13°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto isenta de taxa de vestibular estudante de área afetada por desastre natural

O Projeto de Lei 2189/24 concede isenção da taxa de inscrição em processos seletivos de ingresso nas instituições federais de educação superior a c...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
09/06/2026 às 14h22
Projeto isenta de taxa de vestibular estudante de área afetada por desastre natural
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 2189/24 concede isenção da taxa de inscrição em processos seletivos de ingresso nas instituições federais de educação superior a candidatos que comprovarem residência em local com reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública nos últimos 36 meses.

A proposta em análise na Câmara dos Deputados altera a Lei 12.799/13 , que já trata das isenções nesses processos seletivos. Pelo texto, o candidato deverá apresentar documento expedido por órgão competente e comprovante de residência para ter acesso ao benefício.

“A ideia é garantir oportunidades aos estudantes, contribuindo para minimizar perdas materiais, financeiras, educacionais e emocionais com desastres”, disse o deputado Eduardo Velloso (Solidariedade-AC), ao justificar as mudanças.

Próximos passos
O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Educação; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova política de saúde mental e tratamento de dependência química em presídios

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Nova lei amplia transparência nos conselhos da infância e da adolescência

Cada ente da Federação deverá elaborar legislação própria sobre a perda da função de membro do conselho

 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova uso de recursos do Fundo de Segurança para criar delegacias de crimes cibernéticos

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova projeto que obriga instalação de telhados verdes em novos prédios públicos

Obrigação também valerá para moradias financiadas com recursos públicos; proposta continua em análise na Câmara dos Deputados

Câmara Há 3 horas

Comissão debate intolerância religiosa contra povos de matriz africana

Audiência discutirá casos de discriminação, liberdade religiosa e medidas de proteção

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 19°
18° Sensação
1.5 km/h Vento
56% Umidade
76% (0.42mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
17h47 Pôr do sol
Quarta
17° 12°
Quinta
16° 14°
Sexta
15° 11°
Sábado
18°
Domingo
20°
Últimas notícias
Entretenimento Há 2 minutos

Kwai amplia cobertura do São João 2026 no Nordeste
Senado Federal Há 2 minutos

Avança projeto que autoriza trabalho de presos com reciclagem
Senado Federal Há 2 minutos

Política de fomento à agricultura regenerativa é aprovada pela CMA
Educação Há 2 minutos

Fies abre adesão para instituições de ensino superior no 2º semestre
Investigação Há 20 minutos

Ônibus é apreendido para análise em apuração de acidente fatal em Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -0,42%
Euro
R$ 5,97 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 337,657,26 -3,36%
Ibovespa
169,647,90 pts 0.58%
Mega-Sena
Concurso 3015 (06/06/26)
09
18
26
31
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7045 (08/06/26)
12
13
17
54
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3705 (08/06/26)
01
03
04
06
08
10
14
15
16
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2934 (08/06/26)
11
12
19
23
27
30
31
41
45
52
54
55
72
83
84
87
89
94
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2967 (08/06/26)
10
15
32
37
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias