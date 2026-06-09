Carreta da Saúde da Mulher amplia exames de prevenção em Santo Amaro da Imperatriz e cidades próximas

Foto: Patricia Klein

A Unidade Móvel Saúde da Mulher do Governo de Santa Catarina está em Santo Amaro da Imperatriz oferecendo exames pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para moradoras do município e de cidades próximas. A expectativa é realizar mais de 1,4 mil mamografias e mil ultrassonografias de mama, contribuindo para a redução da fila por esses procedimentos na Grande Florianópolis.

A carreta está instalada no Centro de Convivência do Idoso (CCI), na Rua Beira Rio – Sul do Rio, desde o dia 1º de junho. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, podendo haver ajustes conforme a demanda local.

“A mamografia é o principal exame para o rastreamento do câncer de mama e é essencial para a detecção precoce da doença. Faço um apelo para que todas as mulheres que estão sendo agendadas compareçam para realizar o exame, ou no caso de não querer fazer o exame, avisar a unidade básica de saúde para dar a vaga para outra pessoa. Com essa ação o Estado expande o número de exames, proporcionando diagnóstico e tratamento em tempo oportuno”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

As usuárias cadastradas no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado da Saúde (SES) estão sendo chamadas conforme a posição na lista de espera. Informações sobre os agendamentos podem ser obtidas diretamente com as secretarias municipais de saúde da região.

Sempre que necessário, as pacientes são encaminhadas para acompanhamento complementar na rede de saúde. A unidade móvel é equipada com mamógrafo, aparelho de ultrassonografia e conta com equipe multiprofissional formada por médico radiologista, técnico em radiologia e técnico de enfermagem, garantindo qualidade e segurança na assistência.

A Unidade Móvel Saúde da Mulher integra o Programa de Promoção e Prevenção da Saúde da Mulher do Governo do Estado. Com investimento aproximado de R$18 milhões, Santa Catarina disponibilizou dois veículos, com capacidade para realizar mais de 40 mil procedimentos. Ao longo de um ano, as carretas percorrerão as 17 regiões de saúde do estado.

Mais informações:

Gabriela Ressel

Assessoria de Comunicação

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