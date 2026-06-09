Terça, 09 de Junho de 2026
13°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pax capta US$ 40 mi para IA em segurança pública

Ao longo do último ano, as forças de segurança que usam a tecnologia da Pax já esclareceram mais de 2.000 casos criminais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/06/2026 às 13h10
Pax capta US$ 40 mi para IA em segurança pública
Bruno Dias

A Pax, startup brasileira de inteligência artificial para forças de segurança pública, anunciou uma rodada seed de US$ 40 milhões liderada pelos fundos Greenoaks e Benchmark, em uma das maiores captações já realizadas nesse estágio na América Latina e a maior no Brasil.

Por cerca de 2 anos, a Pax atuou com o nome Paladium, sua razão social, validando sua tecnologia e seu impacto antes de lançar-se a público. A marca Pax, adotada a partir de agora, traduz a missão da companhia: a palavra significa paz, em latim, alinhada ao objetivo de contribuir para a segurança pública.

Em sua primeira implantação em larga escala, na cidade de Luziânia, em Goiás - ainda então conhecida como Paladium - a Pax ajudou as forças de segurança a reduzirem em 27% os crimes violentos, dobrando a efetividade policial e elevando em 59% a sensação de segurança da população – em seis meses. Ao longo do último ano, as forças de segurança que usam a tecnologia da Pax já esclareceram mais de 2.000 casos criminais, entre homicídios, roubos a mão armada e furtos de veículos, em mais de 30 cidades brasileiras.

A violência custa à América Latina cerca de 3,5% do PIB da região, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (aproximadamente US$ 241 bilhões em 2025). O roubo de celular é tão comum no Brasil que cerca de 10% da população tem o aparelho roubado a cada ano — aproximadamente dois a cada minuto. Até nos casos mais graves, a elucidação dos crimes é baixa: nos últimos nove anos, em média 41 mil pessoas foram vítimas de homicídio doloso no Brasil a cada ano. E em apenas 1 a cada 3 casos, pelo menos um autor foi identificado e denunciado pelo crime que cometeu, segundo o Instituto Sou da Paz.

"O gargalo das investigações policiais são os dados", diz David Peixoto, fundador e CEO da Pax. "Construímos a Pax do zero para organizar essas informações e pistas do mundo físico e torná-los úteis em tempo real. O policial decide. A plataforma multiplica sua eficiência".

Diferentemente de sistemas antigos que incorporaram IA em ferramentas já criadas há uma década, a Pax foi construída focada nesta tecnologia. A plataforma se conecta com câmeras em pontos críticos das cidades. Uma camada de IA organiza os dados do mundo real – veículos, pessoas, locais, boletins de ocorrências – em uma rede de inteligência continuamente atualizada, que gera pistas de investigação e alertas em tempo real. Toda consulta fica registrada. Todo acesso é atribuído a um usuário identificado, garantindo transparência e auditabilidade.

"Pergunte a qualquer brasileiro o que ele mais quer ver resolvido, e a resposta é uma só: segurança", diz Andrew Cohen, sócio da Greenoaks. "Por décadas, as polícias da região tiveram acesso restrito à tecnologia para coordenar e interpretar os dados disponíveis. Quando investimos na Pax pela primeira vez, acreditávamos que o time entregaria a primeira plataforma de segurança pública da região capaz de operar em tempo real. Hoje, os roubos de veículos despencaram no primeiro estado em que a Pax opera, e os policiais não conseguem mais imaginar trabalhar sem ela. Acreditamos que a Pax vai se tornar a empresa de segurança pública de referência na América Latina, e temos orgulho de estar ao lado de David e do time nessa expansão pela região."

Peixoto fez parte do founding team da Arco, a primeira edtechs brasileira a abrir capital diretamente na Nasdaq. Depois, co-fundou a Isaac, para enfrentar os desafios financeiros e de gestão das escolas de ensino básico no país.

O time da Pax reúne engenheiros formados em Stanford, Harvard e MIT, ao lado de graduados do ITA e da USP -- muitos deixaram carreiras nas maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos para voltar ao Brasil e construir a Pax.

A Greenoaks já investiu em companhias como Coupang, Brex, Revolut, Flock Safety e Anthropic. No portfólio da Benchmark estão Uber, eBay, Instagram e Snap.

"Por décadas, a violência na América Latina pareceu inevitável", afirma Peixoto. "Acreditamos que ela é inaceitável - e tem solução. Estamos apenas começando".

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação
Tecnologia Há 1 hora

Milvus cresce 16,52% no trimestre e amplia aposta em IA

Empresa projeta expansão internacional e desenvolvimento de novas soluções voltadas à produtividade e redução de custos nas empresas

 Divulgação/Shutterstock
Tecnologia Há 5 horas

Custo oculto dos CRMs globais provoca migração estratégica

Migração de sistemas hipercomplexos para a RD Station CRM cresce entre operações maiores, puxada pela redução da dependência de consultorias externas
Tecnologia Há 8 horas

Mavenir e TextNow Premiadas com Melhor MVNO e Colaboração da Indústria no MVNOs World Awards

A colaboração premiada oferece resultados transformadores: aumento das ativações de eSIM de 2% para 94% em seis meses e de mais do que o dobro de a...

 Divulgação | Alana
Tecnologia Há 17 horas

Prêmio Criativos 2026 já está com inscrições abertas

Iniciativa do Alana irá premiar seis projetos com R$ 12 mil, mentoria e viagem para Recife (PE); tema desta edição é “A internet é nossa”

Tecnologia Há 17 horas

Lopes projeta crescimento de 50% no interior paulista

Empresa adota modelo de vendas integrado na região

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 19°
18° Sensação
1.5 km/h Vento
56% Umidade
76% (0.42mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
17h47 Pôr do sol
Quarta
17° 12°
Quinta
16° 14°
Sexta
15° 11°
Sábado
18°
Domingo
20°
Últimas notícias
Entretenimento Há 2 minutos

Kwai amplia cobertura do São João 2026 no Nordeste
Senado Federal Há 2 minutos

Avança projeto que autoriza trabalho de presos com reciclagem
Senado Federal Há 2 minutos

Política de fomento à agricultura regenerativa é aprovada pela CMA
Educação Há 2 minutos

Fies abre adesão para instituições de ensino superior no 2º semestre
Investigação Há 20 minutos

Ônibus é apreendido para análise em apuração de acidente fatal em Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -0,42%
Euro
R$ 5,97 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 337,657,26 -3,36%
Ibovespa
169,647,90 pts 0.58%
Mega-Sena
Concurso 3015 (06/06/26)
09
18
26
31
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7045 (08/06/26)
12
13
17
54
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3705 (08/06/26)
01
03
04
06
08
10
14
15
16
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2934 (08/06/26)
11
12
19
23
27
30
31
41
45
52
54
55
72
83
84
87
89
94
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2967 (08/06/26)
10
15
32
37
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias