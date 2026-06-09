Terça, 09 de Junho de 2026
13°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Aumenta procura por medicamentos na Farmácia Municipal de Tenente Portela

Crescimento dos casos de doenças respiratórias e de influenza H1N1 eleva demanda por atendimentos e retirada de remédios

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
09/06/2026 às 11h43
Aumenta procura por medicamentos na Farmácia Municipal de Tenente Portela
(Fotos: Jornal Província)

O aumento dos casos de doenças respiratórias e de influenza H1N1 em Tenente Portela tem provocado maior demanda na Farmácia Municipal. Nesta segunda-feira, o atendimento registrou fluxo intenso nos períodos da manhã e da tarde, com dezenas de pessoas buscando a retirada de medicamentos.

Conforme relatos de usuários, a maior parte dos atendimentos está relacionada a sintomas como tosse, febre, dor de garganta e congestão nasal.

A reportagem da Rádio Província entrou em contato com a secretária municipal de Saúde, Giovana Maciel, para verificar a situação. Segundo ela, houve crescimento na busca por medicamentos destinados ao tratamento de doenças respiratórias e da H1N1 nos últimos dias. A secretária explicou que o movimento mais elevado registrado na segunda-feira foi influenciado pela demanda acumulada ao longo do fim de semana.

Giovana Maciel informou que, nesta terça-feira, o fluxo já apresentou redução em relação ao dia anterior. Ela também destacou que a equipe da Farmácia Municipal está temporariamente reduzida por questões pessoais envolvendo servidores, mas afirmou que a Secretaria de Saúde está estruturada para atender à população.

De acordo com a secretária, a chegada do inverno e o aumento da umidade contribuem para a elevação dos atendimentos relacionados a doenças respiratórias, cenário que já é acompanhado pela pasta.

Durante a entrevista, Giovana Maciel informou ainda que a Campanha Inverno Gaúcho será realizada nas próximas semanas. A divulgação das datas e dos horários está prevista para os próximos dias.

Profissionais da saúde orientam a população a manter a vacinação em dia, adotar medidas preventivas e procurar avaliação médica em caso de agravamento dos sintomas. A recomendação também é evitar a automedicação e seguir as orientações dos serviços de saúde.



 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Folder / Divulgação / ASCOM / Prefeitura de Derrubadas)
Alerta Sanitário Há 2 horas

Saúde de Derrubadas emite alerta após aumento de casos de gripe na região

Crescimento das infecções por Influenza, especialmente pelo vírus H1N1, leva município a reforçar medidas preventivas e orientar a população sobre a procura por atendimento médico.

 (Foto: Governo de São Paulo/Divulgação)
Saúde Há 5 horas

Suspensão da vacina contra a dengue gera dúvidas; veja o que fazer se você já foi imunizado

Se você recebeu o imunizante contra a dengue recentemente, a orientação principal é monitorar o seu estado de saúde por 21 dias a partir da data da aplicação e manter a calma

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 13 horas

Capital paulista amplia locais de vacinação nesta semana; veja lista

Mobilização faz parte do Dia Nacional da Imunização, celebrado amanhã
Saúde Há 15 horas

Ministério da Saúde suspende vacina contra a dengue do Butantan

Foram registrados dois óbitos de pessoas que receberam o imunizante

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 16 horas

Saúde estadual capacita mais de 400 profissionais para implante contraceptivo subdérmico

Foto: DivulgaçãoA Secretaria de Estado da Saúde (SES) concluiu a segunda fase das Oficinas de Qualificação para a Implementação do Implante Contrac...

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 19°
17° Sensação
1.54 km/h Vento
76% Umidade
76% (0.42mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
17h47 Pôr do sol
Quarta
17° 12°
Quinta
16° 14°
Sexta
15° 11°
Sábado
18°
Domingo
20°
Últimas notícias
Economia Há 49 segundos

Poupança tem entrada líquida de R$ 2,6 bilhões em maio
Câmara Há 51 segundos

Comissão aprova projeto que obriga instalação de telhados verdes em novos prédios públicos
Câmara Há 53 segundos

Comissão debate intolerância religiosa contra povos de matriz africana
Saúde Há 17 minutos

Aumenta procura por medicamentos na Farmácia Municipal de Tenente Portela
Câmara Há 36 minutos

Grupo de trabalho apresenta relatório final sobre combate à misoginia nesta quarta-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -0,47%
Euro
R$ 5,97 -0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 335,125,57 -4,04%
Ibovespa
170,361,34 pts 1%
Mega-Sena
Concurso 3015 (06/06/26)
09
18
26
31
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7045 (08/06/26)
12
13
17
54
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3705 (08/06/26)
01
03
04
06
08
10
14
15
16
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2934 (08/06/26)
11
12
19
23
27
30
31
41
45
52
54
55
72
83
84
87
89
94
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2967 (08/06/26)
10
15
32
37
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias