Aumenta procura por medicamentos na Farmácia Municipal de Tenente Portela

O aumento dos casos de doenças respiratórias e de influenza H1N1 em Tenente Portela tem provocado maior demanda na Farmácia Municipal. Nesta segunda-feira, o atendimento registrou fluxo intenso nos períodos da manhã e da tarde, com dezenas de pessoas buscando a retirada de medicamentos.

Conforme relatos de usuários, a maior parte dos atendimentos está relacionada a sintomas como tosse, febre, dor de garganta e congestão nasal.

A reportagem da Rádio Província entrou em contato com a secretária municipal de Saúde, Giovana Maciel, para verificar a situação. Segundo ela, houve crescimento na busca por medicamentos destinados ao tratamento de doenças respiratórias e da H1N1 nos últimos dias. A secretária explicou que o movimento mais elevado registrado na segunda-feira foi influenciado pela demanda acumulada ao longo do fim de semana.

Giovana Maciel informou que, nesta terça-feira, o fluxo já apresentou redução em relação ao dia anterior. Ela também destacou que a equipe da Farmácia Municipal está temporariamente reduzida por questões pessoais envolvendo servidores, mas afirmou que a Secretaria de Saúde está estruturada para atender à população.

De acordo com a secretária, a chegada do inverno e o aumento da umidade contribuem para a elevação dos atendimentos relacionados a doenças respiratórias, cenário que já é acompanhado pela pasta.

Durante a entrevista, Giovana Maciel informou ainda que a Campanha Inverno Gaúcho será realizada nas próximas semanas. A divulgação das datas e dos horários está prevista para os próximos dias.

Profissionais da saúde orientam a população a manter a vacinação em dia, adotar medidas preventivas e procurar avaliação médica em caso de agravamento dos sintomas. A recomendação também é evitar a automedicação e seguir as orientações dos serviços de saúde.









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