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Sustentabilidade e economia avançam juntas em novo modelo

No mês do Meio Ambiente, especialistas destacam que sustentabilidade e economia podem caminhar juntas por meio da adoção de soluções integradas. Te...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/06/2026 às 10h52
Sustentabilidade e economia avançam juntas em novo modelo
Divulgação Freepik

No mês em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, cresce a discussão sobre alternativas que contribuam para o uso mais eficiente dos recursos naturais. Soluções como energia solar, captação de água da chuva, aquecimento solar, automação e eficiência energética têm sido adotadas em residências, empresas e propriedades rurais com o objetivo de otimizar o consumo de energia e água.

Além dos aspectos ambientais, essas tecnologias também estão relacionadas à gestão de custos e ao planejamento de longo prazo. A integração de diferentes soluções sustentáveis tem sido considerada uma estratégia para reduzir desperdícios, ampliar a eficiência operacional e agregar valor aos imóveis.

O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, reforça todos os anos a importância de repensar a forma como pessoas, empresas e cidades utilizam os recursos naturais. Nesse contexto, temas relacionados à sustentabilidade vêm ganhando espaço em diferentes setores da economia.

Em residências, comércios, empresas e propriedades rurais, energia e água estão entre os custos recorrentes mais relevantes, além de serem recursos essenciais para diversas atividades. Em muitos casos, esses gastos podem ser reduzidos por meio de soluções voltadas à eficiência, geração própria e reaproveitamento de recursos.

É nesse contexto que cresce o conceito de ecossistema de soluções sustentáveis. A proposta é deixar de olhar para energia solar, captação de água da chuva, aquecimento solar, automação e eficiência energética como iniciativas isoladas, e passar a entendê-las como partes complementares de uma mesma estratégia.

"Quando integradas, essas soluções ajudam o imóvel a consumir melhor, desperdiçar menos, reduzir custos fixos e ganhar valor patrimonial", afirma Flavio Abreu, CEO da i9 Solar.

A energia solar fotovoltaica é uma das tecnologias mais conhecidas nesse cenário. Ao permitir que o imóvel produza parte da própria energia, ela reduz a dependência da rede elétrica e pode contribuir para a diminuição dos gastos com eletricidade ao longo do tempo. No entanto, o potencial de sustentabilidade não se limita à geração de energia.

A captação de água da chuva pode contribuir para o uso da água em atividades não potáveis, como limpeza, irrigação e sanitários, conforme o projeto adotado. O aquecimento solar pode reduzir o uso de energia elétrica para banho, piscina e outras aplicações. A automação residencial ou empresarial auxilia no controle de iluminação, climatização, equipamentos e sistemas de segurança. Já a eficiência energética permite identificar desperdícios e otimizar o consumo de energia e outros recursos.

A integração dessas soluções também pode impactar a percepção de valor dos imóveis. Casas, condomínios e empresas que contam com infraestrutura voltada à sustentabilidade podem apresentar diferenciais relacionados à eficiência operacional, ao planejamento de custos e à adoção de tecnologias.

Outro ponto importante é o momento da decisão. Em construções novas ou reformas, incluir soluções sustentáveis desde a fase de projeto pode evitar retrabalhos e contribuir para o desempenho do imóvel ao longo do tempo. O posicionamento do telhado, a infraestrutura elétrica, o espaço para cisternas, o projeto hidráulico e a previsão de futuras expansões são exemplos de fatores que podem influenciar a eficiência da edificação.

Para a i9 Solar, empresa especializada em soluções sustentáveis, o avanço desse mercado reflete a ampliação do interesse por alternativas voltadas à eficiência e à gestão de recursos. "A grande mudança é entender que sustentabilidade não é apenas uma escolha ambiental. Quando bem planejada, ela reduz gastos, valoriza o patrimônio e melhora a qualidade de vida. É uma decisão inteligente para o planeta e para o bolso", destaca Wesley Zmiyewski, responsável pela área de Sucesso do Cliente.

A i9 Solar atua com energia solar fotovoltaica, aquecimento de água, captação de água da chuva, eficiência energética, casa inteligente, arquitetura sustentável e soluções de eletromobilidade. A empresa desenvolve projetos personalizados para diferentes perfis de imóveis.

No mês em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, a discussão sobre sustentabilidade ganha ainda mais visibilidade. Entre os temas em destaque estão a adoção de tecnologias voltadas à eficiência energética, ao reaproveitamento de recursos e à redução de desperdícios.

Nesse contexto, o conceito de ecossistema de soluções sustentáveis reúne diferentes tecnologias que podem atuar de forma complementar, associando aspectos ambientais, econômicos e operacionais na gestão de imóveis residenciais e comerciais.

Para mais informações, basta acessar: https://www.i9solar.com/﻿

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