Saúde de Derrubadas emite alerta após aumento de casos de gripe na região

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Derrubadas divulgou um comunicado à população diante da elevação dos casos de Influenza registrados no município e em cidades vizinhas. Entre os vírus em circulação, o subtipo H1N1 tem sido motivo de maior preocupação pelas autoridades sanitárias.

O órgão orienta que os moradores procurem os serviços de saúde apenas quando houver necessidade efetiva de atendimento, evitando deslocamentos para consultas de rotina ou situações que possam ser resolvidas posteriormente. A medida busca diminuir a circulação de pessoas nas unidades e prevenir a sobrecarga dos profissionais de saúde.

Para quem apresentar sintomas respiratórios e precisar de atendimento médico, o uso de máscara é obrigatório. A recomendação tem como objetivo reduzir a transmissão dos vírus respiratórios, que vêm registrando aumento significativo nas últimas semanas.

A Secretaria também destaca a importância da imunização contra a gripe e da adoção de cuidados preventivos, como a higienização frequente das mãos e a atenção aos sintomas. O alerta é direcionado especialmente aos grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas ou outras comorbidades, que apresentam maior risco de desenvolver complicações.

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