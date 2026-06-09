Custo oculto dos CRMs globais provoca migração estratégica

Em um cenário em que as operações de marketing e vendas se tornaram cada vez mais sofisticadas, o mercado corporativo enfrenta um sintoma silencioso e prejudicial aos resultados: a baixa adoção de ferramentas de CRM e dependência de consultorias externas caras para conseguir operar o básico. Segundo dados dos Panoramas RD Station 2026, 54% das empresas ainda operam sem usar um CRM, reforçando o que é frequentemente vendido como "robustez" por players globais tem, na prática, se tornado um gargalo operacional.

Médias e grandes empresas estão percebendo que sistemas hipercomplexos travam a operação, exigem consultorias externas caras para configurações básicas e afastam os vendedores do seu objetivo principal: vender. É neste contexto que há um movimento crescente de migração. Empresas com operações maduras, que antes operavam com CRMs globais, estão buscando agilidade e encontrando na RD Station, operação da TOTVS — maior empresa de tecnologia do Brasil —, uma solução de alto impacto que não exige adaptação forçada às particularidades do cenário nacional.

O preço da hipercomplexidade e o mercado de CRMs

A insatisfação com implementações traumáticas é respaldada por dados. De acordo com um compilado de pesquisas do setor sobre falhas na adoção de softwares de vendas, a taxa de falha na implementação de sistemas de CRM chega a 55%, sendo a "resistência do usuário" e a "complexidade prolongada de adoção" os principais ofensores.

A conta não fecha quando o licenciamento de um software global vem atrelado a um ecossistema de custos invisíveis: horas intermináveis de consultoria terceirizada, perda de produtividade e treinamentos constantes para navegar em interfaces pouco amigáveis.

"O que vemos no mercado hoje são operações complexas de vendas reféns de suas próprias ferramentas. O gestor contrata uma promessa global, mas o vendedor não engaja porque o sistema é burocrático e qualquer mudança na operação exige um chamado para uma consultoria cara. As empresas que migram para o RD Station CRM percebem rapidamente que entregamos o menor custo oculto do mercado. Nosso foco é devolver a autonomia para os times de marketing e vendas operarem sem fricção. É por entregarmos essa velocidade de execução e um suporte próximo que o mercado hoje nos reconhece como o melhor CRM", destaca Luis Lourenço, diretor de Novos Negócios da RD Station.

Casos reais: a agilidade vencendo a burocracia técnica

Empresas com grandes volumes de leads, diferentes canais de atendimento e estruturas complexas de pipeline já protagonizam casos de sucesso reais com a ferramenta da RD Station.

A Rede IOA, instituição de ensino e inovação em odontologia e saúde orofacial, conseguiu um controle muito mais estruturado de todo o funil de vendas a partir do RD Station CRM, melhorando em 177% a taxa de conversão de oportunidades, alcançando a marca de 127% no aumento da quantidade de novos clientes.

O Consórcio Magalu registrou um crescimento de 43,5% nas vendas digitais entre janeiro e agosto de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior, após integrar suas operações de marketing e vendas com soluções da RD Station. A integração entre RD Station Marketing, RD Station CRM, aplicativo e chatbot do Consórcio Magalu criou um ecossistema conectado, permitindo análises mais precisas e decisões baseadas em dados.

"Reforçamos que a verdadeira força de um sistema de vendas não está na quantidade de botões que ele possui, mas na sua capacidade de ser adotado de forma plena pela equipe. É preciso unir tecnologia intuitiva, o menor custo oculto do ecossistema e o melhor CRM para rápida implementação disponível para escalar negócios no Brasil", afirma Luis Lourenço.