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Motorista fica ferido após veículo capotar na RS-342 em Independência

Condutor de 37 anos foi encaminhado ao hospital após perder o controle do carro na localidade de Esquina Boa Vista; causas do acidente serão investigadas.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Paulo Marques Notícias
09/06/2026 às 08h51
Motorista fica ferido após veículo capotar na RS-342 em Independência
(Foto: Paulo Marques Notícias)

Um capotamento mobilizou equipes de emergência no fim da tarde desta segunda-feira (8) na RS-342, em Independência. O acidente ocorreu por volta das 17h, nas proximidades da localidade de Esquina Boa Vista.

Segundo informações levantadas no local, um Volkswagen Fox com placas de Três de Maio trafegava em direção a Independência quando o motorista perdeu o controle da direção logo após contornar uma curva.

Com a perda de controle, o automóvel girou sobre a pista e acabou tombando, parando fora da rodovia e voltado para o sentido oposto ao que seguia inicialmente.

O condutor, de 37 anos, recebeu atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi levado ao hospital para avaliação médica. Conforme relatou aos socorristas, a manobra de outro veículo, que teria invadido sua trajetória, pode ter contribuído para o acidente.

As circunstâncias da ocorrência serão analisadas pelas autoridades responsáveis para determinar as causas do capotamento.

 

 

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