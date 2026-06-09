PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em junho; veja quem tem direito ao benefício

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026 começa no dia 15 de junho para nascidos em julho e agosto. O benefício é destinado a quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2024, com renda média de até R$ 2.765,92 e cadastro no programa há pelo menos cinco anos.
O calendário segue até agosto de 2026, com depósitos feitos conforme o mês de nascimento. O valor é pago automaticamente para quem tem conta na Caixa (PIS) ou no Banco do Brasil (Pasep). Se não houver saque dentro do prazo, o dinheiro retorna aos cofres públicos, podendo ser solicitado depois dentro de cinco anos.
Para receber o benefício, o trabalhador precisa atender a todos os critérios abaixo:
- Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos desde o primeiro vínculo empregatício;
- Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 no período trabalhado em 2024;
- Ter exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias — consecutivos ou não — no ano-base;
- Ter os dados de 2024 informados corretamente pelo empregador no eSocial.
Como consultar seu benefício
- App Carteira de Trabalho Digital: acesse a aba Benefícios > Abono Salarial > Pagamentos;
- Portal Gov.br: consulta online via login único;
- Alô Trabalho (158): atendimento telefônico gratuito de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Onde o dinheiro cai
- PIS (setor privado): pago pela Caixa Econômica Federal, em conta corrente ou poupança para clientes do banco, ou via conta poupança social digital no aplicativo Caixa Tem;
- Pasep (setor público): pago pelo Banco do Brasil diretamente na conta do servidor, com opção de transferência via Pix ou TED para outros bancos.
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