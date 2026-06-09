Terça, 09 de Junho de 2026
13°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PF apreende celulares para coibir violência infantojuvenil na internet

Ação ocorreu em Niterói, região metropolitana do Rio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/06/2026 às 07h55

Operação da Polícia Federal em Niterói, região metropolitana do Rio, apreendeu dois celulares. A finalidade era identificar autores de crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos com cenas de violência sexual infantojuvenil na internet. Os aparelhos serão submetidos à perícia técnica criminal.

Na ação dessa segunda-feira (8) no bairro do Fonseca, os agentes da Delegacia de Polícia Federal em Niterói cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Niterói.

O investigado poderá responder pela prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser identificados no curso das investigações.

Embora o termo pornografia ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) , a comunidade internacional adota preferencialmente as expressões abuso sexual de crianças e adolescentes ou violência sexual de crianças e adolescentes, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.

Orientação

A Polícia Federal orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que os jovens comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: O Globo)
PIS/PASEP Há 31 minutos

PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em junho; veja quem tem direito ao benefício

O benefício é destinado a quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2024, com renda média de até R$ 2.765,92 e cadastro no programa há pelo menos cinco anos

 (Foto: Arte Sistema Província)
Tempo Há 38 minutos

Tenente Portela terá dia de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada

Temperatura não deve passar dos 19°C; instabilidade segue presente na Região Celeiro ao longo da semana

 -
Fazenda Há 9 horas

Projeto-piloto do sistema de apuração do Imposto sobre Bens e Serviços avança para etapa com inclusão de notas de serviço

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) publicou, por meio da Receita Estadual, a atualização da lista de empresas que participarão da segunda etapa do pro...

 -
Segurança Pública Há 15 horas

Processo seletivo da Brigada Militar oferece mais de 600 vagas para Militares Temporários

A Brigada Militar abriu processo seletivo com mais de 600 vagas para Militares Temporários. São três editais que contemplam 72 cargos para as áreas...
Geral Há 18 horas

Rodovias federais registraram 98 mortes no feriado de Corpus Christi

Segundo PRF, 879 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 19°
14° Sensação
1.14 km/h Vento
98% Umidade
76% (0.42mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
17h47 Pôr do sol
Quarta
17° 12°
Quinta
16° 14°
Sexta
15° 11°
Sábado
18°
Domingo
20°
Últimas notícias
PIS/PASEP Há 30 minutos

PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em junho; veja quem tem direito ao benefício
Geral Há 31 minutos

PF apreende celulares para coibir violência infantojuvenil na internet
Esportes Há 31 minutos

Desafiador Grupo I da Copa reúne França, Noruega, Senegal e Iraque
Tempo Há 38 minutos

Tenente Portela terá dia de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada
Prisão Há 43 minutos

Polícia Civil prende suspeito de roubo a posto de combustíveis em Seberi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,02%
Euro
R$ 5,99 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 344,350,82 -1,84%
Ibovespa
168,668,72 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 3015 (06/06/26)
09
18
26
31
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7045 (08/06/26)
12
13
17
54
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3705 (08/06/26)
01
03
04
06
08
10
14
15
16
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2934 (08/06/26)
11
12
19
23
27
30
31
41
45
52
54
55
72
83
84
87
89
94
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2967 (08/06/26)
10
15
32
37
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias