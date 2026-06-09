Tenente Portela terá dia de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada

A terça-feira será marcada por tempo instável em Tenente Portela. A previsão indica máxima de 19°C e acumulado de chuva em torno de 3,1 milímetros.

O dia começa com céu nublado e, ao longo das horas, o sol aparece entre muitas nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas e passageiras durante o período diurno. À noite, a tendência é de muitas nuvens, mas com menor chance de precipitação.

Na Região Celeiro, o cenário é semelhante, com presença de instabilidade e possibilidade de chuvas irregulares e mal distribuídas, principalmente entre a manhã e a tarde.

Para os próximos dias, os modelos meteorológicos indicam a continuidade do tempo instável, com períodos de nebulosidade e ocorrência de chuvas esparsas em diferentes pontos da região.