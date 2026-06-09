Polícia Civil prende suspeito de roubo a posto de combustíveis em Seberi

Após o registro da ocorrência, policiais civis iniciaram diligências para identificar o autor do roubo. A análise de imagens de câmeras de monitoramento foi fundamental para localizar o veículo utilizado no crime e avançar nas investigações.

Com o decorrer do trabalho investigativo, os agentes conseguiram identificar o suspeito e confirmar a participação dele no assalto ao posto de combustíveis. Diante das provas reunidas no inquérito policial, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado.

Na manhã desta segunda-feira, policiais civis cumpriram as ordens judiciais em duas residências localizadas no interior do município de Pinhal. Durante as buscas, o suspeito foi localizado e preso. Também foram apreendidas roupas que, segundo a Polícia Civil, teriam sido usadas durante a prática do crime.

Conduzido à Delegacia de Polícia, o homem foi interrogado e confessou a autoria do roubo. Conforme a Polícia Civil, ele possui antecedentes por crimes contra o patrimônio e estava em liberdade condicional no momento em que teria cometido o delito.

A operação contou com o apoio de agentes da Operação de Divisas e Fronteiras – Base Iraí/RS – Programa Brasil Contra o Crime Organizado, reforçando as ações de combate à criminalidade na região.

Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen, onde permanecerá à disposição da Justiça.