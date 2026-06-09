Polícia Civil prende suspeito de roubo a posto de combustíveis em Seberi

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira, um homem suspeito de envolvimento em um roubo a estabelecimento comercial ocorrido no município de Seberi. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia de Seberi durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva e de ordens de busca domiciliar expedidas pela Justiça.
O crime aconteceu na noite do dia 25 de abril deste ano, quando um indivíduo invadiu o Posto Rota 386, anunciou o assalto e roubou dinheiro do caixa do estabelecimento. Conforme a investigação, o suspeito utilizava um capacete para esconder a identidade e portava um simulacro de arma de fogo durante a ação criminosa.
Após o registro da ocorrência, policiais civis iniciaram diligências para identificar o autor do roubo. A análise de imagens de câmeras de monitoramento foi fundamental para localizar o veículo utilizado no crime e avançar nas investigações.
Com o decorrer do trabalho investigativo, os agentes conseguiram identificar o suspeito e confirmar a participação dele no assalto ao posto de combustíveis. Diante das provas reunidas no inquérito policial, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado.
Na manhã desta segunda-feira, policiais civis cumpriram as ordens judiciais em duas residências localizadas no interior do município de Pinhal. Durante as buscas, o suspeito foi localizado e preso. Também foram apreendidas roupas que, segundo a Polícia Civil, teriam sido usadas durante a prática do crime.
Conduzido à Delegacia de Polícia, o homem foi interrogado e confessou a autoria do roubo. Conforme a Polícia Civil, ele possui antecedentes por crimes contra o patrimônio e estava em liberdade condicional no momento em que teria cometido o delito.
A operação contou com o apoio de agentes da Operação de Divisas e Fronteiras – Base Iraí/RS – Programa Brasil Contra o Crime Organizado, reforçando as ações de combate à criminalidade na região.
Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen, onde permanecerá à disposição da Justiça.
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