Jovem fica ferido após queda de motocicleta em Três Passos

Um acidente de trânsito foi registrado as 18:20 horas, de ontem segunda-feira, dia 8, em Três Passos. A ocorrência envolveu a queda de uma motocicleta na Avenida Perimetral da BR-468.

Conforme informações do atendimento, um jovem de 18 anos, que conduzia uma Honda CG Titan 150, foi encontrado caído no canteiro central da via quando as equipes chegaram ao local. Ele já estava sem o capacete e apresentava-se consciente, orientado e conversando com os socorristas.

A vítima relatava forte dor na perna direita. Durante a avaliação, foram constatadas uma fratura fechada no membro inferior direito e uma perfuração na região da coxa direita.

Após os procedimentos de imobilização, o jovem foi encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos para atendimento médico.

A Brigada Militar também esteve no local e auxiliou no controle do trânsito durante o atendimento da ocorrência. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.







