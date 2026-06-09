PRF divulga resultados da Operação Corpus Christi nas rodovias gaúchas

Durante o período, a PRF autuou 355 motoristas por ultrapassagens em locais proibidos, 457 pelo não uso do cinto de segurança e pelo transporte de crianças sem o dispositivo de retenção. Além disso, 2.163 motoristas foram flagrados em excesso de velocidade.

Os acidentes aumentaram, passando de 41 em 2025 para 80 em 2026. Os acidentes graves aumentaram de 13 para 21. Em 2026, 4 pessoas morreram nas rodovias federais do estado durante o período, contra 8 no ano anterior.

Além da segurança viária, a PRF também focou no combate ao crime e na conscientização dos cidadãos. O balanço das operações registrou a prisão de 38 pessoas por crimes que vão de crimes ambientais até a recuperação de veículos roubados/furtados.

Na área da 8ª Delegacia da PRF, que engloba as unidades Operacionais de Sarandi, Seberi, Passo Fundo, Erechim e Lagoa Vermelha, tivemos 1195 pessoas fiscalizadas, 991 veículos fiscalizados e 19 autuações por embriaguez.







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