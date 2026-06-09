Terça, 09 de Junho de 2026
13°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PRF divulga resultados da Operação Corpus Christi nas rodovias gaúchas

Os acidentes aumentaram, passando de 41 em 2025 para 80 em 2026

Por: Andre Eberhardt Fonte: PRF
09/06/2026 às 07h28
PRF divulga resultados da Operação Corpus Christi nas rodovias gaúchas
(Foto: PRF)

Nesta segunda-feira (08), a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação no Rio Grande do Sul. O levantamento aponta diminuição do número de mortes e aumento das fiscalizações nas rodovias federais gaúchas.

Houve crescimento no volume de abordagens: 8.023 pessoas (182% a mais que em 2025) e 6.451 veículos (179% a mais). No enfrentamento à embriaguez ao volante, 5.441 pessoas foram fiscalizadas, com 76 autuações.

Durante o período, a PRF autuou 355 motoristas por ultrapassagens em locais proibidos, 457 pelo não uso do cinto de segurança e pelo transporte de crianças sem o dispositivo de retenção. Além disso, 2.163 motoristas foram flagrados em excesso de velocidade.

Os acidentes aumentaram, passando de 41 em 2025 para 80 em 2026. Os acidentes graves aumentaram de 13 para 21. Em 2026, 4 pessoas morreram nas rodovias federais do estado durante o período, contra 8 no ano anterior.

Além da segurança viária, a PRF também focou no combate ao crime e na conscientização dos cidadãos. O balanço das operações registrou a prisão de 38 pessoas por crimes que vão de crimes ambientais até a recuperação de veículos roubados/furtados.

Na área da 8ª Delegacia da PRF, que engloba as unidades Operacionais de Sarandi, Seberi, Passo Fundo, Erechim e Lagoa Vermelha, tivemos 1195 pessoas fiscalizadas, 991 veículos fiscalizados e 19 autuações por embriaguez.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução Portal da Informação)
Prisão Há 46 minutos

Polícia Civil prende suspeito de roubo a posto de combustíveis em Seberi

A análise de imagens de câmeras de monitoramento foi fundamental para localizar o veículo utilizado no crime e avançar nas investigações

 (Foto: Arte Sistema Província)
Trânsito Há 52 minutos

Jovem fica ferido após queda de motocicleta em Três Passos

Acidente foi registrado na Avenida Perimetral da BR-468 e mobilizou equipes de socorro na noite desta segunda-feira

 (Foto: Divulgação / 14ª DPRI)
Segurança Pública Há 19 horas

Polícia Civil prende suspeito de roubo a posto de combustíveis em Seberi

Homem investigado por assalto ocorrido em abril foi localizado em Pinhal e encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen

 (Foto: Divulgação)
Violência Doméstica Há 22 horas

Mulher de 39 anos é assassinada a tiros no interior de Alecrim; suspeito foi preso após cerco policial

Companheiro da vítima é apontado como autor do crime e foi localizado horas depois de fugir e abandonar o veículo em área rural da região.

 (Foto: Reprodução / Rádio Universal)
Trânsito Há 23 horas

Colisão entre automóvel e máquina agrícola é registrada na ERS-587

Ocorrência foi registrada entre Cristal do Sul e Rodeio Bonito; motorista do carro foi encaminhado ao hospital para avaliação, sem lesões graves.

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 19°
14° Sensação
1.14 km/h Vento
98% Umidade
76% (0.42mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
17h47 Pôr do sol
Quarta
17° 12°
Quinta
16° 14°
Sexta
15° 11°
Sábado
18°
Domingo
20°
Últimas notícias
PIS/PASEP Há 30 minutos

PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em junho; veja quem tem direito ao benefício
Geral Há 31 minutos

PF apreende celulares para coibir violência infantojuvenil na internet
Esportes Há 31 minutos

Desafiador Grupo I da Copa reúne França, Noruega, Senegal e Iraque
Tempo Há 38 minutos

Tenente Portela terá dia de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada
Prisão Há 43 minutos

Polícia Civil prende suspeito de roubo a posto de combustíveis em Seberi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,02%
Euro
R$ 5,99 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 344,350,82 -1,84%
Ibovespa
168,668,72 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 3015 (06/06/26)
09
18
26
31
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7045 (08/06/26)
12
13
17
54
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3705 (08/06/26)
01
03
04
06
08
10
14
15
16
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2934 (08/06/26)
11
12
19
23
27
30
31
41
45
52
54
55
72
83
84
87
89
94
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2967 (08/06/26)
10
15
32
37
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias