Terça, 09 de Junho de 2026
13°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Suspensão da vacina contra a dengue gera dúvidas; veja o que fazer se você já foi imunizado

Se você recebeu o imunizante contra a dengue recentemente, a orientação principal é monitorar o seu estado de saúde por 21 dias a partir da data da aplicação e manter a calma

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações G1
09/06/2026 às 07h12
Suspensão da vacina contra a dengue gera dúvidas; veja o que fazer se você já foi imunizado
(Foto: Governo de São Paulo/Divulgação)

O Ministério da Saúde suspendeu temporáriamente a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan a partir de ontem segunda-feira, dia 8. A medida ocorreu após o registro de 42 reações adversas, incluindo duas mortes suspeitas que seguem em investigação.

Os casos representam 0,008% das cerca de 500 mil pessoas vacinadas até 30 de maio. Segundo o ministério, ainda não há confirmação de relação entre os eventos e a vacina.

Do total de imunizados, 417 mil são profissionais da saúde. Outras 83,6 mil pessoas, com idades entre 15 e 49 anos, foram vacinadas em municípios de São Paulo, Ceará, Minas Gerais e Tocantins. Nessas localidades, não houve registro de eventos adversos, conforme o Ministério da Saúde.

Quem foi imunizado deve ficar atento a sintomas como:

  • Febre
  • Dor abdominal intensa e contínua
  • Vômitos persistentes
  • Tontura
  • Sangramentos
  • Sonolência intensa
  • Irritabilidade
  • Sinais de desidratação
  • Piora do estado geral

Diante desse cenário, a pasta recomenda que quem tomou a vacina nos últimos 21 dias deve fazer um acompanhamento em uma unidade de saúde local para observar se haverá ou não reações adversas.

Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina é a primeira do mundo aplicada em dose única e a primeira totalmente brasileira.

Segundo a análise do ministério, entre os cerca de 500 mil vacinados, foram registradas 3.703 notificações de eventos adversos, o equivalente a 0,7% do total. Desses registros, 42 apresentaram sinais de alarme e foram classificados como graves, o que representa 0,008% do total de pessoas imunizadas.

Monitoramento

A partir de terça-feira (9), o Ministério da Saúde também passará a orientar monitoramento ativo para casos na rede hospitalar de:

  • Dengue em pessoas com vacinação recente;
  • Casos com sinais de alarme; e
  • Óbitos

A orientação é de fazer o acompanhamento com aglomerados por lote, unidade ou território.
A pasta reforçou ainda que quem foi imunizado segue protegido contra a dengue.

"Essa decisão não invalida a eficácia, mas busca ganhar tempo para fazer estudos adicionais e avaliar a vacina em diferentes cenários epidemiológicos e grupos populacionais para encontrar eventuais fatores de risco ou cenários em que o benefício da vacinação superaria os riscos. Então, a população vacinada continua protegida. Quem tomou a vacina está protegido contra os quatro tipos da dengue", afirmou Eder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

 

A suspensão

O anúncio da suspensão foi feito às 14h41 do horário de Brasília em uma coletiva de imprensa com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o diretor do Instituto Butantan.

"Nós tivemos 3 casos graves, desses 2 óbitos, sem, até esse momento, nas investigações já feitas pelos sistemas municipais, de vigilância estadual, escutando os especialistas, não existem dados suficientes para estabelecer uma causalidade da vacina com a ocorrência desses 3 casos graves, mas é um sinal de alerta", disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

De acordo com a pasta, todos os casos são suspeitos e continuam sendo investigados. Os casos com sinal de alarme incluem dor abdominal, vômito persistente e sangramentos.

Ainda segundo o ministério, 3.703 dos vacinados tiveram sintomas semelhantes aos da dengue, o que corresponde a 0,7% do total de vacinados.

Em nota, o Instituto Butantan disse que vai seguir a orientação do Ministério da Saúde e da Anvisa, com a suspensão de maneira preventiva para reavaliação da estratégia vacinal.

Casos graves são 'inesperados'

Durante a entrevista, o Ministério da Saúde informou que os efeitos graves registrados na farmacovigilância não tinham aparecido na pesquisa feita pelo instituto.

A pesquisa analisou a aplicação em 16 mil pessoas e, a partir dessa análise, teve a eficácia e segurança comprovada. O estudo teve repercussão internacional e foi publicado pela revista Nature.

De acordo com a pasta, a medida é temporária até que sejam feitas novas análises e se possa entender melhor a relação ou não da vacina com os casos registrados.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 9 horas

Capital paulista amplia locais de vacinação nesta semana; veja lista

Mobilização faz parte do Dia Nacional da Imunização, celebrado amanhã
Saúde Há 12 horas

Ministério da Saúde suspende vacina contra a dengue do Butantan

Foram registrados dois óbitos de pessoas que receberam o imunizante

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 13 horas

Saúde estadual capacita mais de 400 profissionais para implante contraceptivo subdérmico

Foto: DivulgaçãoA Secretaria de Estado da Saúde (SES) concluiu a segunda fase das Oficinas de Qualificação para a Implementação do Implante Contrac...

 Ambulatório de feridas crônicas no Hospital São Francisco de Assis, em Parobé -Foto: Divulgação Hospital São Francisco de Assis
Saúde Há 15 horas

Investimentos no SUS Gaúcho permitem ampliação de atendimentos em ambulatórios de feridas crônicas no Estado

A partir de investimentos do SUS Gaúcho, o Rio Grande do Sul ampliou o número de ambulatórios especializados em feridas crônicas e/ou complexas. Em...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 16 horas

Saúde em Obras: sala de hemodiálise do Hospital Regional Ruth Cardoso é revitalizada

Foto: Comunicação / HRRCO Hospital Regional Ruth Cardoso (HRRC), em Balneário Camboriú, concluiu a revitalização da sala de hemodiálise, garantindo...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 19°
14° Sensação
1.14 km/h Vento
98% Umidade
76% (0.42mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
17h47 Pôr do sol
Quarta
17° 12°
Quinta
16° 14°
Sexta
15° 11°
Sábado
18°
Domingo
20°
Últimas notícias
PIS/PASEP Há 30 minutos

PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em junho; veja quem tem direito ao benefício
Geral Há 31 minutos

PF apreende celulares para coibir violência infantojuvenil na internet
Esportes Há 31 minutos

Desafiador Grupo I da Copa reúne França, Noruega, Senegal e Iraque
Tempo Há 38 minutos

Tenente Portela terá dia de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada
Prisão Há 43 minutos

Polícia Civil prende suspeito de roubo a posto de combustíveis em Seberi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,02%
Euro
R$ 5,99 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 344,350,82 -1,84%
Ibovespa
168,668,72 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 3015 (06/06/26)
09
18
26
31
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7045 (08/06/26)
12
13
17
54
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3705 (08/06/26)
01
03
04
06
08
10
14
15
16
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2934 (08/06/26)
11
12
19
23
27
30
31
41
45
52
54
55
72
83
84
87
89
94
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2967 (08/06/26)
10
15
32
37
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias