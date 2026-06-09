Suspensão da vacina contra a dengue gera dúvidas; veja o que fazer se você já foi imunizado

O Ministério da Saúde suspendeu temporáriamente a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan a partir de ontem segunda-feira, dia 8. A medida ocorreu após o registro de 42 reações adversas, incluindo duas mortes suspeitas que seguem em investigação.

Os casos representam 0,008% das cerca de 500 mil pessoas vacinadas até 30 de maio. Segundo o ministério, ainda não há confirmação de relação entre os eventos e a vacina.

Do total de imunizados, 417 mil são profissionais da saúde. Outras 83,6 mil pessoas, com idades entre 15 e 49 anos, foram vacinadas em municípios de São Paulo, Ceará, Minas Gerais e Tocantins. Nessas localidades, não houve registro de eventos adversos, conforme o Ministério da Saúde.

Quem foi imunizado deve ficar atento a sintomas como:

Febre

Dor abdominal intensa e contínua

Vômitos persistentes

Tontura

Sangramentos

Sonolência intensa

Irritabilidade

Sinais de desidratação

Piora do estado geral

Diante desse cenário, a pasta recomenda que quem tomou a vacina nos últimos 21 dias deve fazer um acompanhamento em uma unidade de saúde local para observar se haverá ou não reações adversas.

Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina é a primeira do mundo aplicada em dose única e a primeira totalmente brasileira.