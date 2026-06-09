Mavenir e TextNow Premiadas com Melhor MVNO e Colaboração da Indústria no MVNOs World Awards

RICHARDSON, Texas e WATERLOO, Ontário, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, empresa de software que cria redes móveis com IA por design, e a TextNow, o principal serviço sem fio gratuito dos EUA com suporte de anúncios, foram premiadas em conjunto como Melhor MVNO e Colaboração da Indústria no MVNOs World Awards em Amsterdã. O prêmio reconhece a colaboração da dupla para redefinir o controle de direitos de acesso em tempo real de um serviço móvel, disponível nas modalidades "freemium", com suporte a anúncios e paga, com operações em grande escala nos Estados Unidos e no Canadá.

A TextNow atende a mais de 10 milhões de usuários ativos mensais, com muitos se movendo com fluidez entre planos freemium, suportados por anúncios, com limite de tempo e pagos no mesmo dia. Sustentar essa flexibilidade em escala, consistente e aplicação de serviços em tempo real, exigiu uma abordagem fundamentalmente diferente da arquitetura MVNO.

O BSS integrado da Mavenir, o Converged Charging System (CCS), o Packet Core e o IMS foram implantados como um plano de controle unificado, reposicionando o CCS como a autoridade de direito em tempo real que impulsiona o comportamento da rede, em vez de uma plataforma de faturamento de back-office. As alterações de direitos, incluindo engajamento de anúncios, ativação de SIM, atualizações de planos e esgotamento de cotas, agora são aplicadas instantaneamente na rede, sem reconciliação manual ou sincronização atrasada. O impacto nos negócios foi transformador: as ativações do eSIM cresceram de 2% para 94% de todas as novas ativações em seis meses após a implantação, enquanto os assinantes sem fio pagos mais do que dobraram em relação ao ano anterior.

Derek Ting, CEO da TextNow, disse: "Somos a prova de que o serviço sem fio confiável não precisa ser caro. A plataforma integrada da Mavenir nos deu controle em tempo real de todos os aspectos da experiência do cliente, desde a ativação instantânea do eSIM até transições perfeitas entre planos gratuitos e pagos, e ainda pudemos aprimorar fundamentalmente a economia da nossa unidade em escala. Além de validar a arquitetura, esse prêmio também revela o mais importante: a capacidade da contínua expansão dos limites do que um serviço sem fio gratuito pode oferecer a milhões de clientes."

A implantação, baseada em um design geo-redundante ativo-ativo com prioridade 5G, oferece 99,999% de disponibilidade para operações de nível de operadora. Um modelo de configuração no-code e low-code acelerou o tempo de lançamento no mercado com a separação da criação de ofertas dos ciclos de engenharia, enquanto a propriedade direta do SIM possibilitou a adoção do eSIM e aprimorou substancialmente a jornada de ativação do cliente, permitindo que novos assinantes ativem o serviço instantaneamente, inteiramente pelo aplicativo.

Pardeep Kohli, Diretor Executivo da Mavenir, disse: "Este prêmio é um testemunho do que é possível quando o BSS e o Core estão verdadeiramente integrados. A TextNow expandiu os limites do que um MVNO pode ser, e a arquitetura da Mavenir possibilitou essa ambição. Juntos, provamos que além de viável para MVNOs digitais complexos, o software de rede aberta nativo da nuvem é o facilitador."

O MVNOs World Awards , organizado pela Informa em Amsterdã, reconhece a excelência em todo o setor de operadoras de rede virtual. A categoria Melhor MVNO e Colaboração na Indústria homenageia parcerias que demonstram impacto mensurável por meio da inovação conjunta.

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações em mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informação, visite www.mavenir.com .

Sobre a TextNow

Fundada em Waterloo, Ontário, em 2009, a TextNow é o maior serviço sem fio gratuito suportado por anúncios nos Estados Unidos, baseado na convicção de que o serviço telefônico deve ser mais flexível, acessível e acessível para todos. A TextNow oferece serviço sem fio por meio de aplicativo, oferecendo aos clientes conversas e textos ilimitados, dados gratuitos em mais de 25 aplicativos e acesso à mesma rede 5G das principais operadoras. Quem precisar de mais pode adicionar dados sem fio nos seus próprios termos por dia, semana ou mês, e remover anúncios com o Plano Ilimitado. Para mais informações, visite textnow.com ou encontre-nos gratuitamente na App Store e no Google Play.

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