Capital paulista amplia locais de vacinação nesta semana; veja lista

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo intensificou a vacinação contra a gripe, sarampo e febre amarela, como parte das ações do Dia Nacional da Imunização (9), ampliando o número de postos de vacinação para 400 em todas as regiões da cidade . A mobilização começou nesta segunda-feira (8) e segue até a próxima sexta-feira (12).

As doses estarão disponíveis em locais de grande circulação de pessoas:

no Mercado Municipal (dias 08, 09 e 10, das 9h às 16h);

no Museu do Ipiranga (dia 9, das 10h às 16h);

no Museu Catavento (dias 12 e 13/06, das 10h às 16h),

no Centro Olímpico Thomaz Mazzoni (dia 8 a 12, das 10h às 17h);

no CEAGESP (dia 10, das 10h às 15h);

no Parque da Mooca (de 8 a 12, das 10h às 16h);

no Centro Olímpico Thomaz Mazzoni, Vila Maria (8 a 12, das 10h às 17h);

na Subprefeitura de Guaianases (dia 11 das 9h às 16h).

Também haverá vacinação em shoppings centers, supermercados, terminais de ônibus, estações de trem e metrô. Nesses casos, é preciso consultar o dia e horário, porque os postos não estarão disponíveis em todos os dias e horários.

>> Saiba os endereços e horários para as ações de vacinação extra-muros

“Além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a estratégia de levar as vacinas para locais de grande circulação de pessoas tem o objetivo de facilitar o acesso aos imunizantes. A mobilização busca ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população contra doenças preveníveis por vacinação”, explica a SMS.

A vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade.

“É importante manter a caderneta de vacinação atualizada, especialmente diante da circulação de vírus respiratórios neste período do ano e da necessidade de prevenção contra doenças como sarampo e febre amarela”, reforça a secretaria.