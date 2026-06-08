Prêmio Criativos 2026 já está com inscrições abertas

Estão abertas até 19 de agosto as inscrições para o Prêmio Criativos 2026, iniciativa do Alana e do Criativos da Escola, que, neste ano, terá como tema "A internet é nossa". A proposta convida crianças e adolescentes de todo o país a transformar suas vivências no ambiente digital em projetos capazes de tornar a internet mais segura, inclusiva, divertida, criativa e acolhedora. Nesta edição, seis projetos serão premiados, sendo três na categoria Geral e três na categoria Audiovisual, novidade do Prêmio deste ano. As inscrições podem ser feitas aqui.

As iniciativas selecionadas receberão R$ 12 mil, mentoria para desenvolvimento dos projetos e uma viagem para Recife (PE), em que irão conhecer iniciativas brasileiras de tecnologia e de produção audiovisual. Os projetos premiados serão anunciados em dezembro. Voltado a estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, com idades entre 10 e 18 anos, o prêmio busca fortalecer o protagonismo de crianças e adolescentes na construção de soluções para desafios do mundo digital, a partir de experiências que fazem parte do dia a dia deles.

"Queremos incentivar crianças e adolescentes a refletirem sobre as experiências que vivem diariamente na internet e nas telas: o que tem sido positivo, quais são seus incômodos, riscos e oportunidades. O prêmio parte da ideia de que suas dúvidas, percepções e propostas podem contribuir para transformar o ambiente digital em um espaço mais seguro, amigável e participativo. Mais do que reconhecer boas ideias, queremos estimular projetos com impacto real, em que crianças e adolescentes identifiquem problemas, imaginem soluções criativas, coloquem ações em prática e compartilhem suas iniciativas dentro e fora das escolas", afirma Ana Cláudia Leite, gerente de Educação do Alana.

Os projetos podem abordar temas como tempo de tela, privacidade e segurança digital, bullying e cyberbullying, saúde mental, inteligência artificial, oportunidades de socialização e aprendizado, desigualdade de acesso à internet, participação e protagonismo de crianças e adolescentes na internet, cultura dos influenciadores e combate à desinformação. A proposta é que os participantes partam de situações reais do cotidiano digital para imaginar soluções criativas e transformá-las em ação.

Na categoria Geral, serão aceitos projetos em diferentes formatos, como campanhas, jogos, aplicativos, rodas de conversa, intervenções artísticas e conteúdos digitais ou impressos. Já a categoria Audiovisual irá reconhecer produções como curtas-metragens, documentários, séries, animações, trailers, vlogs, videocasts, entre outros, inclusive projetos ainda em fase de roteiro. Cada iniciativa poderá ser inscrita em apenas uma das categorias.

"Vivemos um momento em que a internet ocupa um espaço central na vida de crianças e adolescentes, influenciando as identidades, as relações, os aprendizados, as formas de expressão e até mesmo a maneira como lidam com os desafios do mundo e desta fase da vida. O Prêmio Criativos 2026 nasce do reconhecimento de que eles também devem ser considerados neste tema, propondo caminhos para um ambiente digital mais seguro, inclusivo e adequado ao bem-estar e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes", ressalta Ana Cláudia.