Processo seletivo da Brigada Militar oferece mais de 600 vagas para Militares Temporários

A Brigada Militar abriu processo seletivo com mais de 600 vagas para Militares Temporários. São três editais que contemplam 72 cargos para as áreas da saúde, técnica e administrativa. Os candidatos podem se inscrever até 2 de julho, e a aplicação das provas objetivas está prevista para 23 de agosto. O processo também inclui prova de títulos, exame de saúde, avaliação psicológica e teste de aptidão física.

O prazo de permanência dos Militares Temporários será de dois anos, facultadas renovações bienais, até o limite de oito anos. Em qualquer caso, é necessária aprovação em avaliação bienal física, de saúde e de desempenho, além do juízo de conveniência e oportunidade da administração pública.

As inscrições podem ser realizadas no site da Fundatec , que é a banca organizadora. Os editais completos estão disponíveis no site da Brigada Militar .

Distribuição das vagas

82 vagas para 1º Tenente Temporário de Saúde (MTS) – Nível Superior II: Dentista (Endodontista), Dentista (Odontopediatra), Dentista (Periodontista), Dentista (Clínico Geral), Enfermeiro, Farmacêutico e Veterinário. Subsídio de R$ 12.963,80.

Dentista (Endodontista), Dentista (Odontopediatra), Dentista (Periodontista), Dentista (Clínico Geral), Enfermeiro, Farmacêutico e Veterinário. Subsídio de R$ 12.963,80. 95 vagas para 1º Tenente de Saúde Temporário (MTS) – Nível Superior III: Médico Clínico Geral, Médico Especialista em Cirurgia Geral), Médico Especialista em Infectologia, Médico Especialista em Clínica Médica, Médico Especialista em Cardiologia, Médico Especialista em Cardiologia Hemodinamicista, Médico Especialista em Psiquiatria, Médico Especialista em Oftalmologia, Médico Especialista em Pediatria, Médico Especialista em Neurocirurgia, Médico Especialista em Ortopedia, Médico Especialista em Cirurgia Vascular, Médico Especialista em Endocrinologia, Médico Especialista em Reumatologia, Médico Especialista em Neurologia Clínica, Médico Especialista em Gastroenterologia, Médico Especialista em Pneumologia, Médico Especialista em Cirurgia Torácica, Médico Especialista em Otorrinolaringologia, Médico Especialista em Ginecologia e Médico Especialista em Anestesiologia. Subsídio de R$ 17.285,06.

Médico Clínico Geral, Médico Especialista em Cirurgia Geral), Médico Especialista em Infectologia, Médico Especialista em Clínica Médica, Médico Especialista em Cardiologia, Médico Especialista em Cardiologia Hemodinamicista, Médico Especialista em Psiquiatria, Médico Especialista em Oftalmologia, Médico Especialista em Pediatria, Médico Especialista em Neurocirurgia, Médico Especialista em Ortopedia, Médico Especialista em Cirurgia Vascular, Médico Especialista em Endocrinologia, Médico Especialista em Reumatologia, Médico Especialista em Neurologia Clínica, Médico Especialista em Gastroenterologia, Médico Especialista em Pneumologia, Médico Especialista em Cirurgia Torácica, Médico Especialista em Otorrinolaringologia, Médico Especialista em Ginecologia e Médico Especialista em Anestesiologia. Subsídio de R$ 17.285,06. 86 vagas para 2º Sargentos Temporário de Saúde (MTS) – Nível Superior I: Assistente Social, Nutricionista, Fisioterapeuta, Fisioterapeuta Especialista em Fisioterapia Cardiorrespiratória ou Terapia Intensiva, Psicopedagoga, Psicologia, Psicólogo Especialista em Avaliação Psicológica, Psicólogo Especialista em Psicologia Hospitalar, Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional. Subsídio de R$ 9.922,89.

Assistente Social, Nutricionista, Fisioterapeuta, Fisioterapeuta Especialista em Fisioterapia Cardiorrespiratória ou Terapia Intensiva, Psicopedagoga, Psicologia, Psicólogo Especialista em Avaliação Psicológica, Psicólogo Especialista em Psicologia Hospitalar, Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional. Subsídio de R$ 9.922,89. 137 vagas para 2º Sargentos Temporário Técnicos (MTT) – Nível Superior: Administração, Analista de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Jurídicas e Sociais, Ciências Jurídicas e Sociais com especialização em Licitação e Contratos, Design de Moda, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecânica com especialização automotiva, Educação Física, Estatística, Jornalismo, Letras, Ciências da Computação, Engenharia de Software, Museologia, Pedagogia, Publicidade, Tecnologia em Redes de Computadores e Telecomunicações, Tecnologia em Redes de Computadores, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Sistemas de Armas e Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados. Subsídio de R$ 9.922,89.

Administração, Analista de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Jurídicas e Sociais, Ciências Jurídicas e Sociais com especialização em Licitação e Contratos, Design de Moda, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecânica com especialização automotiva, Educação Física, Estatística, Jornalismo, Letras, Ciências da Computação, Engenharia de Software, Museologia, Pedagogia, Publicidade, Tecnologia em Redes de Computadores e Telecomunicações, Tecnologia em Redes de Computadores, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Sistemas de Armas e Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados. Subsídio de R$ 9.922,89. 220 vagas para Soldados Temporários de Saúde: Técnico de Enfermagem, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Farmácia e Técnico em Saúde Animal. Subsídio de R$ 6.182,64.

Texto: Leonardo Fister/Ascom SSP

Edição: Secom