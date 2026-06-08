Projeção no Congresso celebrou Dia Mundial do Meio Ambiente

O Congresso recebeu na sexta-feira (5) uma projeção para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no mesmo dia. A ação reforçou o compromisso da Casa com a sustentabilidade e a adoção de hábitos que impactam positivamente o planeta. Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972, a data é um marco para a preservação global dos recursos naturais.

A coordenadora do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais (NCAS) do Senado, Taís Queiroz, destacou que a projeção demonstra a preocupação do Senado com o meio ambiente.

— A data representa uma prestação de contas à sociedade. É a oportunidade de mostrar que a Casa, que formula as leis ambientais do país, também dá o exemplo internamente, ao modernizar a própria gestão socioambiental e promover a responsabilidade social de forma contínua. Afinal, os compromissos globais começam nas escolhas diárias — afirmou.

Para o servidor do NCAS Humberto Mendes, mais que um ato simbólico, celebrar a data no Senado demonstra o compromisso renovado da Casa com a sustentabilidade, a conscientização e a transformação de hábitos que há muito tempo vêm degradando os ecossistemas do país.

— O Senado quer induzir pelo exemplo, demonstrando que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. O futuro mais sustentável não será definido apenas por governos e grandes corporações, mas pela soma de pequenas atitudes diárias multiplicadas por milhões de cidadãos conscientes. Temos convicção de que, juntos, podemos escrever uma nova história, onde desenvolvimento e preservação caminham lado a lado — afirmou.