Governo do Estado investe mais de R$ 1 bilhão em estradas na Serra, superando 33% do total aplicado em rodovias no RS

O Governo do Estado está investindo mais de R$ 1 bilhão em obras de recuperação de estradas e pontes na Serra. Com os recursos provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) , estão sendo recuperadas as rodovias ERS-355, ERS-373, ERS-431, ERS-437, ERS-444, ERS-448, ERS-486, RSC-453, VRS-873, além de implantação da estrutura e sinalização da ponte sobre o Arroio Não Sabia, na ERS-441. O valor representa mais de 33% do total investido em recuperação e reconstrução de estradas por meio do Funrigs.

As obras, que são executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), integram o conjunto de ações voltadas à reconstrução da infraestrutura do Estado após as enchentes de 2024, que causaram grandes danos à malha rodoviária em diferentes regiões. Em todo o RS, o governo do Estado está investindo R$ 3,1 bilhões em 48 obras, entre recuperação de rodovias e implantação de pontes.

Intervenções na Serra compreendem obras de requalificação e reabilitação do pavimento, drenagem, sinalização e contenções -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

A recuperação nas nove rodovias da Serra, sendo algumas com mais de um trecho, compreende obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, incluindo mais de 120 contenções, além de melhorias necessárias para restabelecimento e qualificação viária nos trechos.

O secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, destacou que as obras na Serra permitirão recuperar e qualificar os trechos, em especial para o enfrentamento dos deslizamentos que bloquearam vias e isolaram comunidades durante as chuvas de 2024. “As contenções estão contempladas nos projetos porque são uma solução importante para reduzir riscos e garantir mais segurança. Em todos os projetos, incluímos medidas que respeitam o cenário local, o que reforça o nosso compromisso para garantir a trafegabilidade com segurança em situações de emergência e maior proteção às comunidades em caso de eventos extremos do clima.”

Com investimento de mais de R$ 90 milhões, ERS-444 está recebendo intervenções em 13,28 km -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, afirmou que as rodovias receberão mais de 120 contenções, em razão da necessidade identificada durante o evento climático de 2024. “A engenharia está sempre atenta e buscando os melhores recursos dentro dos padrões técnicos de segurança e qualidade pré-estabelecidos para melhorar a segurança viária do Estado. Além das contenções, os projetos também incluem soluções de drenagem, medidas necessárias para o enfrentamento dos desafios impostos pelo clima.”

Obras na Serra

ERS-431 (Bento Gonçalves a São Valentim do Sul)

Investimento: R$ 100,9 milhões

Extensão: 22 km

ERS-431 (Dois Lajeados a Distrito Santa Barbara)

Investimento: R$ 84,82 milhões

Extensão: 20,17 km

ERS-444 (Monte Belo a Santa Tereza)

Investimento: R$ 91,9 milhões

Extensão: 13,28 km

ERS-448 (Nova Roma do Sul a Rio das Antas)

Investimento: R$ 55,2 milhões

Extensão: 14,73 km

ERS-448 (Farroupilha a Rio das Antas)

Investimento: R$ 62,8 milhões

Extensão: 24 km

ERS-373 Gramado

Investimento: R$ 19,3 milhões

Extensão: 6,55 km

ERS-486 (Tainhas a Terra de Areia - Rota do Sol)

Investimento: R$ 130 millhões

Extensão: 54,17 km

RSC-453 (Lajeado Grande a Tainhas - Rota do Sol)

Investimento: R$ 113,6 milhões

Extensão: 39,45 km

RSC-453 (Caxias do Sul a Lajeado Grande - Rota do Sol)

Investimento: R$ 136,7 milhões

Extensão: 59,28 km

ERS-437 (Vila Flores a Rio da Prata)

Investimento: R$ 61,8 milhões

Extensão: 9,2 km

ERS-437 (Rio da Prata a Santana, Antônio Prado)

Investimento: R$ 68,3 milhões

Extensão: 7,4 km

VRS-873 (Morro Reuter a Santa Maria do Herval)

Investimento: R$ 39,3 milhões

Extensão: 13 km

ERS-355 (Veranópolis a Fagundes Varela)

Investimento: R$ 56 milhões

Extensão: 23,29 km

ERS-441 (ponte sobre o Rio Não Sabia em Vista Alegre do Prata)

Investimento: R$ 17,36 milhões

Extensão: 155 m

Entre as obras na RSC-453, está também a recuperação do pavimento asfático -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Texto: Ascom Daer

Edição: Secom