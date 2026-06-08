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Governo do Estado investe mais de R$ 1 bilhão em estradas na Serra, superando 33% do total aplicado em rodovias no RS

O Governo do Estado está investindo mais de R$ 1 bilhão em obras de recuperação de estradas e pontes na Serra. Com os recursos provenientes do Fund...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/06/2026 às 10h50
Governo do Estado investe mais de R$ 1 bilhão em estradas na Serra, superando 33% do total aplicado em rodovias no RS
RSC-453 conta com investimentos de mais de R$ 250 milhões em dois grandes trechos, totalizando quase 100km -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O Governo do Estado está investindo mais de R$ 1 bilhão em obras de recuperação de estradas e pontes na Serra. Com os recursos provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) , estão sendo recuperadas as rodovias ERS-355, ERS-373, ERS-431, ERS-437, ERS-444, ERS-448, ERS-486, RSC-453, VRS-873, além de implantação da estrutura e sinalização da ponte sobre o Arroio Não Sabia, na ERS-441. O valor representa mais de 33% do total investido em recuperação e reconstrução de estradas por meio do Funrigs.

As obras, que são executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), integram o conjunto de ações voltadas à reconstrução da infraestrutura do Estado após as enchentes de 2024, que causaram grandes danos à malha rodoviária em diferentes regiões. Em todo o RS, o governo do Estado está investindo R$ 3,1 bilhões em 48 obras, entre recuperação de rodovias e implantação de pontes.

Intervenções na Serra compreendem obras de requalificação e reabilitação do pavimento, drenagem, sinalização e contenções -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Intervenções na Serra compreendem obras de requalificação e reabilitação do pavimento, drenagem, sinalização e contenções -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

A recuperação nas nove rodovias da Serra, sendo algumas com mais de um trecho, compreende obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, incluindo mais de 120 contenções, além de melhorias necessárias para restabelecimento e qualificação viária nos trechos.

O secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, destacou que as obras na Serra permitirão recuperar e qualificar os trechos, em especial para o enfrentamento dos deslizamentos que bloquearam vias e isolaram comunidades durante as chuvas de 2024. “As contenções estão contempladas nos projetos porque são uma solução importante para reduzir riscos e garantir mais segurança. Em todos os projetos, incluímos medidas que respeitam o cenário local, o que reforça o nosso compromisso para garantir a trafegabilidade com segurança em situações de emergência e maior proteção às comunidades em caso de eventos extremos do clima.”

Com investimento de mais de R$ 90 milhões, ERS-444 está recebendo intervenções em 13,28 km -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Com investimento de mais de R$ 90 milhões, ERS-444 está recebendo intervenções em 13,28 km -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, afirmou que as rodovias receberão mais de 120 contenções, em razão da necessidade identificada durante o evento climático de 2024. “A engenharia está sempre atenta e buscando os melhores recursos dentro dos padrões técnicos de segurança e qualidade pré-estabelecidos para melhorar a segurança viária do Estado. Além das contenções, os projetos também incluem soluções de drenagem, medidas necessárias para o enfrentamento dos desafios impostos pelo clima.”

Obras na Serra

  • ERS-431 (Bento Gonçalves a São Valentim do Sul)
    Investimento: R$ 100,9 milhões
    Extensão: 22 km
  • ERS-431 (Dois Lajeados a Distrito Santa Barbara)
    Investimento: R$ 84,82 milhões
    Extensão: 20,17 km
  • ERS-444 (Monte Belo a Santa Tereza)
    Investimento: R$ 91,9 milhões
    Extensão: 13,28 km
  • ERS-448 (Nova Roma do Sul a Rio das Antas)
    Investimento: R$ 55,2 milhões
    Extensão: 14,73 km
  • ERS-448 (Farroupilha a Rio das Antas)
    Investimento: R$ 62,8 milhões
    Extensão: 24 km
  • ERS-373 Gramado
    Investimento: R$ 19,3 milhões
    Extensão: 6,55 km
  • ERS-486 (Tainhas a Terra de Areia - Rota do Sol)
    Investimento: R$ 130 millhões
    Extensão: 54,17 km
  • RSC-453 (Lajeado Grande a Tainhas - Rota do Sol)
    Investimento: R$ 113,6 milhões
    Extensão: 39,45 km
  • RSC-453 (Caxias do Sul a Lajeado Grande - Rota do Sol)
    Investimento: R$ 136,7 milhões
    Extensão: 59,28 km
  • ERS-437 (Vila Flores a Rio da Prata)
    Investimento: R$ 61,8 milhões
    Extensão: 9,2 km
  • ERS-437 (Rio da Prata a Santana, Antônio Prado)
    Investimento: R$ 68,3 milhões
    Extensão: 7,4 km
  • VRS-873 (Morro Reuter a Santa Maria do Herval)
    Investimento: R$ 39,3 milhões
    Extensão: 13 km
  • ERS-355 (Veranópolis a Fagundes Varela)
    Investimento: R$ 56 milhões
    Extensão: 23,29 km
  • ERS-441 (ponte sobre o Rio Não Sabia em Vista Alegre do Prata)
    Investimento: R$ 17,36 milhões
    Extensão: 155 m
Entre as obras na RSC-453, está também a recuperação do pavimento asfático -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Entre as obras na RSC-453, está também a recuperação do pavimento asfático -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Texto: Ascom Daer
Edição: Secom

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