Governo do Estado investe mais de R$ 1 bilhão em estradas na Serra, superando 33% do total aplicado em rodovias no RS

O Governo do Estado está investindo mais de R$ 1 bilhão em obras de recuperação de estradas e pontes na Serra. Com os recursos provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) , estão sendo recuperadas as rodovias ERS-355, ERS-373, ERS-431, ERS-437, ERS-444, ERS-448, ERS-486, RSC-453, VRS-873, além de implantação da estrutura e sinalização da ponte sobre o Arroio Não Sabia, na ERS-441. O valor representa mais de 33% do total investido em recuperação e reconstrução de estradas por meio do Funrigs.
As obras, que são executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), integram o conjunto de ações voltadas à reconstrução da infraestrutura do Estado após as enchentes de 2024, que causaram grandes danos à malha rodoviária em diferentes regiões. Em todo o RS, o governo do Estado está investindo R$ 3,1 bilhões em 48 obras, entre recuperação de rodovias e implantação de pontes.
A recuperação nas nove rodovias da Serra, sendo algumas com mais de um trecho, compreende obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, incluindo mais de 120 contenções, além de melhorias necessárias para restabelecimento e qualificação viária nos trechos.
O secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, destacou que as obras na Serra permitirão recuperar e qualificar os trechos, em especial para o enfrentamento dos deslizamentos que bloquearam vias e isolaram comunidades durante as chuvas de 2024. “As contenções estão contempladas nos projetos porque são uma solução importante para reduzir riscos e garantir mais segurança. Em todos os projetos, incluímos medidas que respeitam o cenário local, o que reforça o nosso compromisso para garantir a trafegabilidade com segurança em situações de emergência e maior proteção às comunidades em caso de eventos extremos do clima.”
O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, afirmou que as rodovias receberão mais de 120 contenções, em razão da necessidade identificada durante o evento climático de 2024. “A engenharia está sempre atenta e buscando os melhores recursos dentro dos padrões técnicos de segurança e qualidade pré-estabelecidos para melhorar a segurança viária do Estado. Além das contenções, os projetos também incluem soluções de drenagem, medidas necessárias para o enfrentamento dos desafios impostos pelo clima.”
Texto: Ascom Daer
Edição: Secom