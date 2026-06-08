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Empresas aplicam personalização 360° em brindes

Personalização 360° em brindes envolve escolha de produtos, identidade visual, embalagem e adequação ao público em campanhas corporativas e ações i...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/06/2026 às 10h17
Empresas aplicam personalização 360° em brindes
Imagem gerada por ChatGPT

A personalização de brindes tem sido utilizada em campanhas promocionais, ações institucionais e iniciativas de relacionamento com diferentes públicos. Nos últimos anos, empresas passaram a buscar formatos de personalização que vão além da aplicação de logotipo, considerando também contexto da campanha, identidade visual, embalagem e perfil de quem recebe o item.

Nesse cenário, a personalização 360° pode reunir etapas como definição do público, escolha do produto, adequação de cores, aplicação da marca, mensagem institucional e forma de entrega. A proposta é integrar o brinde à comunicação da empresa, considerando eventos, datas comemorativas, ações internas e campanhas de relacionamento como pontos de contato entre marca e público.

Brinde como extensão da comunicação

Na prática, itens como cadernos, mochilas, copos, pastas e kits corporativos podem ser adaptados de acordo com a identidade visual de cada ação. A escolha de cores compatíveis com o manual da marca, o posicionamento correto do logotipo, o acabamento e a seleção do produto conforme o perfil do público fazem parte desse processo.

Segundo Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, a personalização 360° começa antes da produção do item. "Personalização 360° começa no entendimento do público, da campanha e da mensagem que a empresa quer comunicar. O produto precisa estar conectado ao objetivo da ação", afirma.

Aplicação em campanhas corporativas

O conceito pode ser aplicado em lançamentos de produto, treinamentos, ações de endomarketing, pós-venda, feiras de negócios e campanhas de relacionamento. Cada situação demanda uma composição diferente, considerando o ambiente de entrega, o público envolvido e o papel do brinde dentro da comunicação.

Pereira cita que uma mesma empresa pode utilizar brindes diferentes de acordo com cada área ou objetivo. "Já produzimos materiais para o mesmo cliente com adaptações específicas para o time comercial, para o RH e para ações de relacionamento com fornecedores. Essa adequação faz parte da personalização 360°", comenta.

Embalagem e apresentação

A apresentação do produto também integra esse tipo de personalização. Embalagens com identidade visual, mensagens institucionais, etiquetas nominais e kits organizados por tema podem ser utilizados para alinhar a entrega ao conceito da campanha.

Mesmo sem recursos digitais, como QR Codes ou realidade aumentada, a experiência pode envolver diferentes pontos de contato, desde o recebimento do item até seu uso no cotidiano. Segundo Pereira, a forma de entrega deve ser considerada no planejamento. "O brinde não deve ser pensado apenas como produto. A embalagem, a mensagem e o momento da entrega também comunicam a marca", ressalta.

Planejamento da ação

Na execução de campanhas com brindes personalizados, o briefing inicial orienta a escolha dos produtos, materiais, cores, acabamentos e formatos de apresentação. Esse processo ajuda a organizar a produção e a manter coerência entre o item entregue e a proposta institucional da empresa.

Para Rodrigo Pereira, a personalização 360° depende da integração entre estratégia, produto e comunicação. "Quando todos os elementos seguem a mesma linha, o brinde passa a fazer parte da campanha e não apenas da entrega final", conclui.

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