Comissão debate impactos do setor de rochas naturais no Brasil

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (9), a importância e os impactos do setor de rochas naturais no Brasil.

O debate será realizado às 14 horas em plenário a ser definido.

- Veja quem foi convidado para o debate

O debate atende a pedido do deputado Evair Vieira de Melo (Republicanos-ES), e das deputadas Silvia Waiãpi (PL-AP) e Greyce Elias (PL-MG).

Evair Vieira de Melo explica que existem cerca de 1,5 mil pedreiras em operação no Brasil e mais de 10 mil empreendimentos ligados ao setor. As rochas naturais podem ser usadas em ambientes internos e externos, em estruturas, decoração e criações artísticas.

O parlamentar acrescenta que o Brasil tem mais de 1.200 variedades de rochas naturais e destaca o potencial de aproveitamento de subprodutos do processo extrativo e industrial.

"As exportações brasileiras de materiais rochosos naturais de ornamentação e revestimento somaram a monta de aproximadamente mais de US$ 987,4 milhões e 2,16 milhões de toneladas só em 2020, consoante dados fornecidos na Comex Stat", afirma o parlamentar.