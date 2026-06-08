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Mulher de 39 anos é assassinada a tiros no interior de Alecrim; suspeito foi preso após cerco policial

Companheiro da vítima é apontado como autor do crime e foi localizado horas depois de fugir e abandonar o veículo em área rural da região.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Noroeste
08/06/2026 às 10h02
Mulher de 39 anos é assassinada a tiros no interior de Alecrim; suspeito foi preso após cerco policial
(Foto: Divulgação)

Uma mulher de 39 anos foi morta por disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (8), na localidade de Lajeado Vidote, zona rural de Alecrim. A vítima foi identificada como Tatiane Cristina Kuzniewski.

Segundo informações preliminares, o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, um homem de 48 anos. Após o ocorrido, ele teria deixado o local em um automóvel, seguindo em direção à região de Santa Rosa.

Durante as buscas, o veículo utilizado na fuga foi encontrado no município de Tuparendi. As apurações indicam que o suspeito percorreu a chamada Estrada Velha, onde abandonou o carro antes de ingressar em uma área de mata.

Nas primeiras horas da manhã, a Brigada Militar desencadeou uma operação para localizar o homem, estabelecendo bloqueios e ações de cerco em diferentes pontos da região, incluindo trechos da Estrada Velha entre Santa Rosa e Tuparendi e áreas próximas à RS-344.

O suspeito acabou sendo localizado e detido por volta das 8h. Após a prisão, ele foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que buscará esclarecer a motivação e todos os detalhes relacionados ao crime.

 

 

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