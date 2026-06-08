Comissão debate mudanças na oferta de voos

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (9), as constantes mudanças na oferta de voos nas diferentes malhas aéreas do país.

O debate será às 14 horas, no plenário 8, e será interativo. Veja quem foi convidado.

O debate atende a pedido do deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA). Ele quer discutir os impactos das mudanças na malha aérea na vida dos consumidores, seus efeitos econômicos, sociais e logísticos.

Daniel Almeida afirma que as alterações feitas pelas companhias aéreas muitas vezes ocorrem sem previsibilidade ou transparência para os consumidores. O parlamentar acrescenta que a redução da oferta de voos comerciais pode afetar a mobilidade, o turismo, os negócios e a atração de investimentos.

“A conectividade aérea é um vetor essencial para o desenvolvimento regional”, afirma.