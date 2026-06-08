Colisão entre automóvel e máquina agrícola é registrada na ERS-587

Um sinistro de trânsito envolvendo um carro de passeio e um equipamento agrícola foi registrado no começo da noite deste domingo (7), no quilômetro 15 da ERS-587, trecho que liga os municípios de Cristal do Sul e Rodeio Bonito.

O veículo envolvido era um Toyota Corolla XEI de cor prata, emplacado no padrão Mercosul, conduzido por um morador de Rodeio Bonito. Já a plantadeira era operada por um agricultor residente em Cristal do Sul.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre as causas ou a dinâmica da colisão, que deverão ser esclarecidas após a apuração dos fatos.

O condutor do automóvel recebeu atendimento no local e foi encaminhado ao hospital de Rodeio Bonito para exames e avaliação médica. Conforme as informações preliminares, ele não sofreu ferimentos graves. O operador da máquina agrícola também não teve lesões significativas.

As circunstâncias do acidente seguem sob análise dos órgãos competentes.

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