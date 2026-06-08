Hospital de Caridade de Três Passos inaugura Centro de Hemodiálise e Bloco Cirúrgico no próximo dia 11

O Hospital de Caridade de Três Passos realizará, na próxima quinta-feira, 11 de junho, às 17h30, a cerimônia de entrega oficial de duas importantes obras voltadas ao fortalecimento da saúde regional: o novo Centro de Hemodiálise e o Bloco Cirúrgico. O evento marca uma das maiores ampliações recentes da infraestrutura da instituição.

A solenidade ocorrerá nas instalações do hospital, situadas na Rua Mário Totta, nº 157, no Centro de Três Passos, reunindo lideranças políticas, gestores públicos, profissionais da área da saúde e membros da comunidade regional. Entre as presenças confirmadas estão a secretária estadual da Saúde, Lisiane Wasem Fagundes, e o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza.

A implantação do Centro de Hemodiálise representa uma importante conquista para pacientes renais da região, que passarão a contar com atendimento mais próximo de suas residências, reduzindo deslocamentos para outras cidades e proporcionando maior comodidade durante o tratamento.

Já o novo Bloco Cirúrgico amplia a capacidade operacional do hospital, permitindo a qualificação dos serviços e oferecendo melhores condições para a realização de procedimentos, com mais segurança e eficiência para pacientes e equipes médicas.

A inauguração também simboliza mais um capítulo na trajetória do Hospital de Caridade de Três Passos, que completa 81 anos de atuação em 2026, consolidando-se como referência em assistência hospitalar na região Celeiro.

Segundo a direção da instituição, os investimentos realizados reforçam o compromisso com a excelência no atendimento e contribuem para o fortalecimento da rede regional de saúde, beneficiando milhares de pessoas que dependem dos serviços prestados pelo hospital.

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