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Criança de um ano morre após acidente em residência no interior de Cruz Alta

Menina foi encontrada desacordada na garagem da casa e chegou a ser levada para atendimento médico, mas não resistiu; caso será investigado pelas autoridades.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Querência grupo de Comunicações Com informações Repórter Fábio Maragon
08/06/2026 às 08h54 Atualizada em 08/06/2026 às 09h03
Criança de um ano morre após acidente em residência no interior de Cruz Alta

Uma menina de apenas 1 ano e 5 meses perdeu a vida após um acidente registrado na tarde de sábado (6), em uma residência localizada no bairro Bonini I, no município de Cruz Alta.

De acordo com informações divulgadas sobre o caso, a mãe da criança estava em outro cômodo da casa prestando assistência a uma segunda criança quando percebeu a ausência da filha.

Ao procurar pela menina, ela foi localizada caída na área da garagem da residência, nas proximidades de um cabo de extensão elétrica.

A criança recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz Alta. Ela já estava inconsciente quando chegou à unidade de saúde. Apesar dos esforços da equipe médica e das tentativas de reanimação, o óbito acabou sendo confirmado.

As circunstâncias que levaram ao acidente serão apuradas pelos órgãos responsáveis.

 

 

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