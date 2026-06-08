Chuva retorna à Região Celeiro nesta segunda-feira após fim de semana de sol

Em Tenente Portela, o dia começou com temperaturas em 13° graus as máximas pela tarde ficam em torno de 21° graus, com possibilidade de aproximadamente 13 milímetros de chuva ao longo do dia. Apesar de alguns períodos de melhoria e até presença do sol entre nuvens, a instabilidade deve atuar tanto durante a tarde quanto à noite. A umidade do ar permanece elevada, próxima de 96%, reforçando a sensação de tempo fechado.
Em toda a Região Celeiro, o cenário é semelhante, com muitas nuvens e ocorrência de chuva em pontos isolados. Os maiores volumes não são esperados para o Noroeste gaúcho, mas a instabilidade será suficiente para interromper a sequência de dias secos observada desde o fim da semana passada.
Para os próximos dias, os modelos indicam que a chuva ainda pode ocorrer em alguns momentos da semana, uma vez que a MetSul prevê a atuação de dois ciclones e períodos frequentes de instabilidade sobre o Sul do Brasil.
Veja como fica o tempo na sua região nesta segunda-feira (08)
📍 Região Celeiro e Noroeste
- Muitas nuvens durante todo o dia.
- Pancadas de chuva intercaladas com períodos de melhora.
- Temperaturas entre 15°C e 22°C.
- Risco baixo para temporais severos, mas chuva pode ocorrer em vários momentos.
📍 Missões
- Céu encoberto e chuva frequente.
- Volumes moderados em alguns municípios.
- Temperaturas amenas.
- Possibilidade de trovoadas isoladas.
📍 Fronteira Oeste
- Região com maior potencial para chuva mais forte.
- Não se descartam temporais isolados.
- Instabilidade aumenta da tarde para a noite.
- Temperaturas entre 16°C e 23°C.
📍 Campanha
- Chuva em diversos períodos do dia.
- Céu predominantemente nublado.
- Possibilidade de rajadas de vento associadas às áreas de instabilidade.
📍 Região Central
- Muitas nuvens e chuva irregular.
- Períodos de garoa alternados com pancadas mais intensas.
- Temperaturas amenas.
📍 Vales
- Tempo instável durante praticamente todo o dia.
- Chuva em diferentes momentos.
- Sensação de abafamento antes das precipitações.
📍 Região Metropolitana
- Chuva ao longo do dia.
- Nebulosidade predominante.
- Vento começa a ganhar força entre a noite de segunda e a terça-feira.
📍 Serra Gaúcha
- Céu encoberto.
- Garoa e chuva fraca a moderada em vários períodos.
- Temperaturas baixas para a época do ano.
📍 Litoral Norte
- Muitas nuvens.
- Chuva passageira em diversos momentos.
- Vento aumentando gradativamente.
📍 Litoral Sul
- Região com maior atenção para vento.
- Chuva frequente e possibilidade de rajadas mais intensas.
- Mar mais agitado entre segunda e terça-feira.
📍 Sul do Estado
- Chuva persistente em vários municípios.
- Maiores acumulados do dia podem ocorrer nesta faixa do Estado.
- Ventos mais fortes próximos à costa.
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