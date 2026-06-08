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Chuva retorna à Região Celeiro nesta segunda-feira após fim de semana de sol

Depois de um fim de semana marcado por tempo firme e temperaturas elevadas para esta época do ano, a chuva volta a atingir Tenente Portela e os municípios da Região Celeiro nesta segunda-feira

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Clima Tempo
08/06/2026 às 07h58
Chuva retorna à Região Celeiro nesta segunda-feira após fim de semana de sol
(Foto: Arte Sistema Província)

Em Tenente Portela, o dia começou com temperaturas em 13° graus as máximas pela tarde ficam em torno de 21° graus, com possibilidade de aproximadamente 13 milímetros de chuva ao longo do dia. Apesar de alguns períodos de melhoria e até presença do sol entre nuvens, a instabilidade deve atuar tanto durante a tarde quanto à noite. A umidade do ar permanece elevada, próxima de 96%, reforçando a sensação de tempo fechado.

Em toda a Região Celeiro, o cenário é semelhante, com muitas nuvens e ocorrência de chuva em pontos isolados. Os maiores volumes não são esperados para o Noroeste gaúcho, mas a instabilidade será suficiente para interromper a sequência de dias secos observada desde o fim da semana passada.

Para os próximos dias, os modelos indicam que a chuva ainda pode ocorrer em alguns momentos da semana, uma vez que a MetSul prevê a atuação de dois ciclones e períodos frequentes de instabilidade sobre o Sul do Brasil.

Veja como fica o tempo na sua região nesta segunda-feira (08)

📍 Região Celeiro e Noroeste

  • Muitas nuvens durante todo o dia.
  • Pancadas de chuva intercaladas com períodos de melhora.
  • Temperaturas entre 15°C e 22°C.
  • Risco baixo para temporais severos, mas chuva pode ocorrer em vários momentos.

📍 Missões

  • Céu encoberto e chuva frequente.
  • Volumes moderados em alguns municípios.
  • Temperaturas amenas.
  • Possibilidade de trovoadas isoladas.

📍 Fronteira Oeste

  • Região com maior potencial para chuva mais forte.
  • Não se descartam temporais isolados.
  • Instabilidade aumenta da tarde para a noite.
  • Temperaturas entre 16°C e 23°C.

📍 Campanha

  • Chuva em diversos períodos do dia.
  • Céu predominantemente nublado.
  • Possibilidade de rajadas de vento associadas às áreas de instabilidade.

📍 Região Central

  • Muitas nuvens e chuva irregular.
  • Períodos de garoa alternados com pancadas mais intensas.
  • Temperaturas amenas.

📍 Vales

  • Tempo instável durante praticamente todo o dia.
  • Chuva em diferentes momentos.
  • Sensação de abafamento antes das precipitações.

📍 Região Metropolitana

  • Chuva ao longo do dia.
  • Nebulosidade predominante.
  • Vento começa a ganhar força entre a noite de segunda e a terça-feira.

📍 Serra Gaúcha

  • Céu encoberto.
  • Garoa e chuva fraca a moderada em vários períodos.
  • Temperaturas baixas para a época do ano.

📍 Litoral Norte

  • Muitas nuvens.
  • Chuva passageira em diversos momentos.
  • Vento aumentando gradativamente.

📍 Litoral Sul

  • Região com maior atenção para vento.
  • Chuva frequente e possibilidade de rajadas mais intensas.
  • Mar mais agitado entre segunda e terça-feira.

📍 Sul do Estado

  • Chuva persistente em vários municípios.
  • Maiores acumulados do dia podem ocorrer nesta faixa do Estado.
  • Ventos mais fortes próximos à costa.



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