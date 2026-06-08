Chuva retorna à Região Celeiro nesta segunda-feira após fim de semana de sol

Em Tenente Portela, o dia começou com temperaturas em 13° graus as máximas pela tarde ficam em torno de 21° graus, com possibilidade de aproximadamente 13 milímetros de chuva ao longo do dia. Apesar de alguns períodos de melhoria e até presença do sol entre nuvens, a instabilidade deve atuar tanto durante a tarde quanto à noite. A umidade do ar permanece elevada, próxima de 96%, reforçando a sensação de tempo fechado.

Em toda a Região Celeiro, o cenário é semelhante, com muitas nuvens e ocorrência de chuva em pontos isolados. Os maiores volumes não são esperados para o Noroeste gaúcho, mas a instabilidade será suficiente para interromper a sequência de dias secos observada desde o fim da semana passada.

Para os próximos dias, os modelos indicam que a chuva ainda pode ocorrer em alguns momentos da semana, uma vez que a MetSul prevê a atuação de dois ciclones e períodos frequentes de instabilidade sobre o Sul do Brasil.

Veja como fica o tempo na sua região nesta segunda-feira (08)

📍 Região Celeiro e Noroeste

Muitas nuvens durante todo o dia.

Pancadas de chuva intercaladas com períodos de melhora.

Temperaturas entre 15°C e 22°C.

Risco baixo para temporais severos, mas chuva pode ocorrer em vários momentos.

📍 Missões

Céu encoberto e chuva frequente.

Volumes moderados em alguns municípios.

Temperaturas amenas.

Possibilidade de trovoadas isoladas.

📍 Fronteira Oeste

Região com maior potencial para chuva mais forte.

Não se descartam temporais isolados.

Instabilidade aumenta da tarde para a noite.

Temperaturas entre 16°C e 23°C.

📍 Campanha

Chuva em diversos períodos do dia.

Céu predominantemente nublado.

Possibilidade de rajadas de vento associadas às áreas de instabilidade.

📍 Região Central

Muitas nuvens e chuva irregular.

Períodos de garoa alternados com pancadas mais intensas.

Temperaturas amenas.

📍 Vales

Tempo instável durante praticamente todo o dia.

Chuva em diferentes momentos.

Sensação de abafamento antes das precipitações.

📍 Região Metropolitana

Chuva ao longo do dia.

Nebulosidade predominante.

Vento começa a ganhar força entre a noite de segunda e a terça-feira.

📍 Serra Gaúcha

Céu encoberto.

Garoa e chuva fraca a moderada em vários períodos.

Temperaturas baixas para a época do ano.

📍 Litoral Norte

Muitas nuvens.

Chuva passageira em diversos momentos.

Vento aumentando gradativamente.

📍 Litoral Sul

Região com maior atenção para vento.

Chuva frequente e possibilidade de rajadas mais intensas.

Mar mais agitado entre segunda e terça-feira.

📍 Sul do Estado

Chuva persistente em vários municípios.

Maiores acumulados do dia podem ocorrer nesta faixa do Estado.

Ventos mais fortes próximos à costa.







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