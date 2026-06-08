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Temporal de granizo surpreende e assusta moradores em município do RS

O fenômeno ocorreu durante um temporal que também trouxe chuva e rajadas de vento para a região

Por: Andre Eberhardt Fonte: Rádio Atitude
08/06/2026 às 07h27
Temporal de granizo surpreende e assusta moradores em município do RS
(Foto: Reprodução Redes Sociais)

Moradores de São Borja registraram uma forte queda de granizo na noite deste domingo (7), durante a passagem de uma área de instabilidade pelo município da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais mostram pedras de gelo atingindo alguns bairros da cidade. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou danos materiais de maior gravidade.

O fenômeno ocorreu durante um temporal que também trouxe chuva e rajadas de vento para a região. A Defesa Civil e os órgãos de monitoramento devem avaliar possíveis prejuízos causados pela granizada nas próximas horas.

O granizo é comum em tempestades severas e pode causar danos em telhados, veículos, plantações e redes elétricas.


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