Temporal de granizo surpreende e assusta moradores em município do RS

Moradores de São Borja registraram uma forte queda de granizo na noite deste domingo (7), durante a passagem de uma área de instabilidade pelo município da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.
Vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais mostram pedras de gelo atingindo alguns bairros da cidade. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou danos materiais de maior gravidade.
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