Santo Augusto: ação da Brigada Militar resulta em prisões por arma ilegal e notas falsas
Operação realizada durante a madrugada apreendeu revólver, cédulas falsificadas, dinheiro e celulares
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província com informações Comunicação Social 7º BPM
08/06/2026 às 07h18
Dois homens foram presos na madrugada deste domingo, dia 7, em Santo Augusto, durante uma ação da Brigada Militar no âmbito da Operação Cerco Fechado.
Conforme informações da corporação, a equipe da Força Tática realizou a abordagem que resultou na prisão dos suspeitos pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e posse de moeda falsa.
Durante a ocorrência, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, notas falsas nos valores de R$ 50 e R$ 20, além de uma quantia em dinheiro e dois aparelhos celulares.
Os dois homens foram detidos e encaminhados para os procedimentos legais. A Brigada Militar não divulgou mais detalhes sobre a identidade dos envolvidos nem sobre as circunstâncias que levaram à abordagem.
A ação integra a Operação Cerco Fechado, desenvolvida com o objetivo de reforçar o combate à criminalidade e ampliar a presença policial nos municípios da região.
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