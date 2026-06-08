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Ação policial termina com apreensão de maconha erm Crissiumal

Homem foi preso após abordagem de veículo; droga estava dividida em 14 tabletes

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Comunicação Social 7º BPM
08/06/2026 às 07h13
Ação policial termina com apreensão de maconha erm Crissiumal
(Foto: Divulgação 7º BPM)

Uma ação da Brigada Militar resultou na apreensão de aproximadamente 9,8 quilos de maconha e na prisão de um homem.

Conforme informações divulgadas pela corporação, durante patrulhamento de rotina, policiais realizaram a abordagem de um veículo. Na fiscalização, foram localizados 14 tabletes de maconha, totalizando cerca de 9,8 quilos da droga.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais.

A ocorrência foi atendida por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar.

 
 
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