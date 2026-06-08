Ação policial termina com apreensão de maconha erm Crissiumal

Uma ação da Brigada Militar resultou na apreensão de aproximadamente 9,8 quilos de maconha e na prisão de um homem.

Conforme informações divulgadas pela corporação, durante patrulhamento de rotina, policiais realizaram a abordagem de um veículo. Na fiscalização, foram localizados 14 tabletes de maconha, totalizando cerca de 9,8 quilos da droga.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais.

A ocorrência foi atendida por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar.